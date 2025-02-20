У «Спартака» сорвался исторический трансфер за 22,5 млн евро

Турецкий клуб «Бешикташ» отклонил предложение московского «Спартака» в €22,5 млн за полузащитника Жедсона Фернандеша. Это мог быть самый рекордный трансфер в истории клуба. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом сделки.
«Турецкий „Бешикташ“ отклонил предложение „Спартака“ по полузащитнику Жедсону Фернандешу в размере €22,5 млн. Московский клуб делал только одно официальное предложение по игроку и оно составляло €22,5 млн. Однако турецкий клуб предложенная сумма не устроила, поскольку „Бешикташ“ оценил игрока выше и намекал в ходе переговоров, что сумма должна быть не меньше €30 млн», — сообщает издание «РБК Спорт». Отмечается, что из этой суммы половина досталась бы «Бенфике», клубу, владеющему половиной прав на игрока.
Издание отмечает, что 20 января закрылось трансферное окно в Российской премьер-лиге. Московский клуб приобрел нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию из греческого АЕК за €20 млн с бонусами, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
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