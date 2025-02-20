20 февраля 2025

У «Спартака» сорвался исторический трансфер за 22,5 млн евро

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Турецкий клуб «Бешикташ» отклонил предложение «Спартака» о полузащитнике Жедсоне Фернандеше
Турецкий клуб «Бешикташ» отклонил предложение «Спартака» о полузащитнике Жедсоне Фернандеше Фото:

Турецкий клуб «Бешикташ» отклонил предложение московского «Спартака» в €22,5 млн за полузащитника Жедсона Фернандеша. Это мог быть самый рекордный трансфер в истории клуба. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом сделки. 

«Турецкий „Бешикташ“ отклонил предложение „Спартака“ по полузащитнику Жедсону Фернандешу в размере €22,5 млн. Московский клуб делал только одно официальное предложение по игроку и оно составляло €22,5 млн. Однако турецкий клуб предложенная сумма не устроила, поскольку „Бешикташ“ оценил игрока выше и намекал в ходе переговоров, что сумма должна быть не меньше €30 млн», — сообщает издание «РБК Спорт». Отмечается, что из этой суммы половина досталась бы «Бенфике», клубу, владеющему половиной прав на игрока. 

Издание отмечает, что 20 января закрылось трансферное окно в Российской премьер-лиге. Московский клуб приобрел нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию из греческого АЕК за €20 млн с бонусами, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

Ранее URA.RU сообщало, что генсек РФС Максим Митрофанов надеется на возвращение России в международные футбольные турниры в этом году. Он отметил, что РФС активно сотрудничает с ФИФА и УЕФА, несмотря на сложности и нюансы переговоров. Митрофанов подчеркнул, что работа ведется ежедневно и уже приносит изменения в риторике международных коллег. 

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Турецкий клуб «Бешикташ» отклонил предложение московского «Спартака» в €22,5 млн за полузащитника Жедсона Фернандеша. Это мог быть самый рекордный трансфер в истории клуба. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом сделки.  «Турецкий „Бешикташ“ отклонил предложение „Спартака“ по полузащитнику Жедсону Фернандешу в размере €22,5 млн. Московский клуб делал только одно официальное предложение по игроку и оно составляло €22,5 млн. Однако турецкий клуб предложенная сумма не устроила, поскольку „Бешикташ“ оценил игрока выше и намекал в ходе переговоров, что сумма должна быть не меньше €30 млн», — сообщает издание «РБК Спорт». Отмечается, что из этой суммы половина досталась бы «Бенфике», клубу, владеющему половиной прав на игрока.  Издание отмечает, что 20 января закрылось трансферное окно в Российской премьер-лиге. Московский клуб приобрел нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию из греческого АЕК за €20 млн с бонусами, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба. Ранее URA.RU сообщало, что генсек РФС Максим Митрофанов надеется на возвращение России в международные футбольные турниры в этом году. Он отметил, что РФС активно сотрудничает с ФИФА и УЕФА, несмотря на сложности и нюансы переговоров. Митрофанов подчеркнул, что работа ведется ежедневно и уже приносит изменения в риторике международных коллег. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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