Появилась надежда на возвращение российского футбола на мировую арену

Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил надежду на возвращение России в международные футбольные турниры, сообщает «Советский спорт». По его словам, организация активно сотрудничает с ФИФА и УЕФА, и он ожидает положительных изменений в текущем году.
«Постоянно работаем с коллегами из ФИФА и УЕФА, это ежедневная тяжелая работа, которую сложно и не всегда можно комментировать. Работа ведется, видите же, что риторика коллег меняется. Надеемся, что наша работа в этом году приведет к результату», — подчеркнул Митрофанов.
Митрофанов также указал на сложности и многочисленные нюансы в процессе переговоров, которые не всегда подлежат публичному обсуждению. Эти усилия направлены на изменение общей риторики и восстановление позиций России на международной футбольной арене.
Как ранее сообщало URA.RU, Россия осталась без участия в чемпионате Европы-2027 для молодежных сборных. УЕФА не указал РФ в ходе жеребьевки для отборного матча.
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