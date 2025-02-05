05 февраля 2025

Появилась надежда на возвращение российского футбола на мировую арену

Митрофанов счел возможным возвращение сборной РФ по футболу к мировым турнирам
© Служба новостей «URA.RU»
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РФ может снова заиграть на мировых турнирах
РФ может снова заиграть на мировых турнирах Фото:

Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил надежду на возвращение России в международные футбольные турниры, сообщает «Советский спорт». По его словам, организация активно сотрудничает с ФИФА и УЕФА, и он ожидает положительных изменений в текущем году.

«Постоянно работаем с коллегами из ФИФА и УЕФА, это ежедневная тяжелая работа, которую сложно и не всегда можно комментировать. Работа ведется, видите же, что риторика коллег меняется. Надеемся, что наша работа в этом году приведет к результату», — подчеркнул Митрофанов.

Митрофанов также указал на сложности и многочисленные нюансы в процессе переговоров, которые не всегда подлежат публичному обсуждению. Эти усилия направлены на изменение общей риторики и восстановление позиций России на международной футбольной арене.

Как ранее сообщало URA.RU, Россия осталась без участия в чемпионате Европы-2027 для молодежных сборных. УЕФА не указал РФ в ходе жеребьевки для отборного матча.

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Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил надежду на возвращение России в международные футбольные турниры, сообщает «Советский спорт». По его словам, организация активно сотрудничает с ФИФА и УЕФА, и он ожидает положительных изменений в текущем году. «Постоянно работаем с коллегами из ФИФА и УЕФА, это ежедневная тяжелая работа, которую сложно и не всегда можно комментировать. Работа ведется, видите же, что риторика коллег меняется. Надеемся, что наша работа в этом году приведет к результату», — подчеркнул Митрофанов. Митрофанов также указал на сложности и многочисленные нюансы в процессе переговоров, которые не всегда подлежат публичному обсуждению. Эти усилия направлены на изменение общей риторики и восстановление позиций России на международной футбольной арене. Как ранее сообщало URA.RU, Россия осталась без участия в чемпионате Европы-2027 для молодежных сборных. УЕФА не указал РФ в ходе жеребьевки для отборного матча.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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