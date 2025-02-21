Премьер Польши запаниковал и дал три решения по конфликту на Украине

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Туск начал активно выступать за помощь Украине
Туск начал активно выступать за помощь Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Премьер Польши Дональд Туск выразил озабоченность в связи с российско-американскими переговорами по Украине, которые прошли в Эр-Рияде без участия Европы. Он призвал к активным действиям в поддержку Украины, предложив ряд мер, включая финансирование помощи Киеву за счет замороженных российских активов и усиление обороны на границах ЕС.

«Давайте профинансируем нашу помощь Украине за счет замороженных российских активов. Давайте усилим воздушную охрану, защиту Балтии и границ ЕС с Россией. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!» — заявил Туск. Призвал к действиям он в своей соцсети Х.

Премьер Польши подчеркнул неприемлемость капитуляции Украины. По его словам, что без действий со стороны Европы прекращение боевых действий в таком случае будет означать капитуляцию всего Западного сообщества.

Ранее президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны согласились начать подготовку к переговорам по украинскому конфликту.

Позже в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли переговоры делегаций из США и России. Представители двух стран обсудили двухсторонние отношения и ситуацию на Украине. Делегаты из Киева на переговорах не присутствовали.

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Премьер Польши Дональд Туск выразил озабоченность в связи с российско-американскими переговорами по Украине, которые прошли в Эр-Рияде без участия Европы. Он призвал к активным действиям в поддержку Украины, предложив ряд мер, включая финансирование помощи Киеву за счет замороженных российских активов и усиление обороны на границах ЕС. «Давайте профинансируем нашу помощь Украине за счет замороженных российских активов. Давайте усилим воздушную охрану, защиту Балтии и границ ЕС с Россией. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!» — заявил Туск. Призвал к действиям он в своей соцсети Х. Премьер Польши подчеркнул неприемлемость капитуляции Украины. По его словам, что без действий со стороны Европы прекращение боевых действий в таком случае будет означать капитуляцию всего Западного сообщества. Ранее президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны согласились начать подготовку к переговорам по украинскому конфликту. Позже в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли переговоры делегаций из США и России. Представители двух стран обсудили двухсторонние отношения и ситуацию на Украине. Делегаты из Киева на переговорах не присутствовали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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