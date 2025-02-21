Актер Амаду Мамадаков, известный по роли Вакутагина в сериале «Солдаты», и продюсер Владислав Кафеев посетили село Кунашак (Челябинская область) с презентацией нового фильма «Шаман». Мамадаков рассказал гостям о своей карьере, а также о смысле премьеры, сообщили в группе во «ВКонтакте» «Знамя труда Кунашак».
«Это история о выборе, силе духа и связи поколений. Герои сталкиваются с испытаниями, которые заставляют его переосмыслить свои корни и предназначение. Зрители часто отмечают, что фильм задевает за живое — видимо, потому, что в нем много правды», — рассказал Мамадаков про кинокартину «Шаман».
Артисты провели творческий завтрак, совместив его с празднованием Дня защитника Отечества. Мамадаков рассказал о своем пути, вспомнив про съемки в таких культовых проектах, как «Девятая рота» и «В зоне комфорта». Продюсер Кафеев же отметил, что в Кунашакском районе выросли его родители. Он считает, что проезжать мимо родных мест — непростительно.
В завершение встречи актер и продюсер поздравили собравшихся с наступающим Днем защитника Отечества. Мамадаков также передал личный «привет» бойцам, находящимся в зоне СВО.
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