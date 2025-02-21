Актер Мамадаков из сериала «Солдаты» провел встречу в челябинском селе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Актер из сериала «Солдаты» Мамадаков записал видеопоздравление бойцам СВО
Актер из сериала «Солдаты» Мамадаков записал видеопоздравление бойцам СВО Фото:

Актер Амаду Мамадаков, известный по роли Вакутагина в сериале «Солдаты», и продюсер Владислав Кафеев посетили село Кунашак (Челябинская область) с презентацией нового фильма «Шаман». Мамадаков рассказал гостям о своей карьере, а также о смысле премьеры, сообщили в группе во «ВКонтакте» «Знамя труда Кунашак».

«Это история о выборе, силе духа и связи поколений. Герои сталкиваются с испытаниями, которые заставляют его переосмыслить свои корни и предназначение. Зрители часто отмечают, что фильм задевает за живое — видимо, потому, что в нем много правды», — рассказал Мамадаков про кинокартину «Шаман».

Артисты провели творческий завтрак, совместив его с празднованием Дня защитника Отечества. Мамадаков рассказал о своем пути, вспомнив про съемки в таких культовых проектах, как «Девятая рота» и «В зоне комфорта». Продюсер Кафеев же отметил, что в Кунашакском районе выросли его родители. Он считает, что проезжать мимо родных мест — непростительно.

В завершение встречи актер и продюсер поздравили собравшихся с наступающим Днем защитника Отечества. Мамадаков также передал личный «привет» бойцам, находящимся в зоне СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер Амаду Мамадаков, известный по роли Вакутагина в сериале «Солдаты», и продюсер Владислав Кафеев посетили село Кунашак (Челябинская область) с презентацией нового фильма «Шаман». Мамадаков рассказал гостям о своей карьере, а также о смысле премьеры, сообщили в группе во «ВКонтакте» «Знамя труда Кунашак». «Это история о выборе, силе духа и связи поколений. Герои сталкиваются с испытаниями, которые заставляют его переосмыслить свои корни и предназначение. Зрители часто отмечают, что фильм задевает за живое — видимо, потому, что в нем много правды», — рассказал Мамадаков про кинокартину «Шаман». Артисты провели творческий завтрак, совместив его с празднованием Дня защитника Отечества. Мамадаков рассказал о своем пути, вспомнив про съемки в таких культовых проектах, как «Девятая рота» и «В зоне комфорта». Продюсер Кафеев же отметил, что в Кунашакском районе выросли его родители. Он считает, что проезжать мимо родных мест — непростительно. В завершение встречи актер и продюсер поздравили собравшихся с наступающим Днем защитника Отечества. Мамадаков также передал личный «привет» бойцам, находящимся в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...