В Златоусте зафиксировали самый высокий в Челябинской области снежный покров

В Златоусте Челябинской области во второй декаде февраля зафиксирован наиболее обводненный и высокий снежный покров. О данных снегосъемки сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«По данным снегосъемки на 20 февраля наибольшая высота снежного покрова зарегистрирована в окрестностях метеостанции Златоуст — 49 см, на 14 см выше нормы. Запас воды в снеге составил 132 мм, в 1,5 раза больше средних многолетних значений», — уточнили метеорологи.
Меньше всего снега оказалось в районе Аши и на юге региона, всего 9-15 сантиметров. Это более чем в два раза меньше средних многолетних значений. На остальной территории области запасы воды в снеге и высота покрова находятся на среднем уровне.
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