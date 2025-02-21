В Златоусте зафиксировали самый высокий в Челябинской области снежный покров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В горно-заводской зоне снег больше всего содержит воду
В горно-заводской зоне снег больше всего содержит воду Фото:

В Златоусте Челябинской области во второй декаде февраля зафиксирован наиболее обводненный и высокий снежный покров. О данных снегосъемки сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«По данным снегосъемки на 20 февраля наибольшая высота снежного покрова зарегистрирована в окрестностях метеостанции Златоуст — 49 см, на 14 см выше нормы. Запас воды в снеге составил 132 мм, в 1,5 раза больше средних многолетних значений», — уточнили метеорологи.

Меньше всего снега оказалось в районе Аши и на юге региона, всего 9-15 сантиметров. Это более чем в два раза меньше средних многолетних значений. На остальной территории области запасы воды в снеге и высота покрова находятся на среднем уровне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте Челябинской области во второй декаде февраля зафиксирован наиболее обводненный и высокий снежный покров. О данных снегосъемки сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «По данным снегосъемки на 20 февраля наибольшая высота снежного покрова зарегистрирована в окрестностях метеостанции Златоуст — 49 см, на 14 см выше нормы. Запас воды в снеге составил 132 мм, в 1,5 раза больше средних многолетних значений», — уточнили метеорологи. Меньше всего снега оказалось в районе Аши и на юге региона, всего 9-15 сантиметров. Это более чем в два раза меньше средних многолетних значений. На остальной территории области запасы воды в снеге и высота покрова находятся на среднем уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...