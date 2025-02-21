Пермяков зовут наблюдать за редким астрономическим явлением

В телескоп можно будет увидеть до четырех планет
Пермяки смогут увидеть большой парад планет 22 февраля. Об этом сообщается на странице астроклуба «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте».
«Суббота, 22 февраля, в 20:00-21:30. Любители звездного неба, к нам пришли морозы, а это значит, что будут видны звезды и планеты. На вечер субботы хороший прогноз. Мы будем наблюдать большой парад планет через 300-кратный телескоп Sky Watcher 150/1200», — сообщается на странице астроклуба в соцсети «ВКонтакте».
В большом параде «участвуют» шесть планет. Он бывает раз в 20 лет. При ясной погоде в телескоп получится увидеть Венеру, Юпитер, Марс и Уран.
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