Пермяков зовут наблюдать за редким астрономическим явлением

Пермяки впервые за 20 лет увидят парад из шести планет
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В телескоп можно будет увидеть до четырех планет
В телескоп можно будет увидеть до четырех планет Фото:

Пермяки смогут увидеть большой парад планет 22 февраля. Об этом сообщается на странице астроклуба «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте».

«Суббота, 22 февраля, в 20:00-21:30. Любители звездного неба, к нам пришли морозы, а это значит, что будут видны звезды и планеты. На вечер субботы хороший прогноз. Мы будем наблюдать большой парад планет через 300-кратный телескоп Sky Watcher 150/1200», — сообщается на странице астроклуба в соцсети «ВКонтакте».

В большом параде «участвуют» шесть планет. Он бывает раз в 20 лет. При ясной погоде в телескоп получится увидеть Венеру, Юпитер, Марс и Уран.

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Пермяки смогут увидеть большой парад планет 22 февраля. Об этом сообщается на странице астроклуба «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте». «Суббота, 22 февраля, в 20:00-21:30. Любители звездного неба, к нам пришли морозы, а это значит, что будут видны звезды и планеты. На вечер субботы хороший прогноз. Мы будем наблюдать большой парад планет через 300-кратный телескоп Sky Watcher 150/1200», — сообщается на странице астроклуба в соцсети «ВКонтакте». В большом параде «участвуют» шесть планет. Он бывает раз в 20 лет. При ясной погоде в телескоп получится увидеть Венеру, Юпитер, Марс и Уран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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