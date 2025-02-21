В Перми в День космонавтики пройдет фиджитал-турнир по ММА

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Перед выходом на ринг спортсмены будут соревноваться на игровых приставках
Перед выходом на ринг спортсмены будут соревноваться на игровых приставках Фото:

В пермском ТРЦ «Планета» 12 апреля состоится фиджитал-турнир по борьбе и боям без правил (ММА), посвященный Дню космонавктики. Перед тем, как выйти на ринг, участники будут соревноваться в киберспорте, рассказал URA.RU пермский промоутер, организатор бойцовских лиг и автор подкаста Wolf Media Левани Тедеев.

«Фиджитал-турнир „Кубок Планеты“ пройдет в День космонавтики, 12 апреля, Так же, как и ранее, он будет проходить в дисциплине „борьба“, только в этот рас мы решил добавить еще и дисциплину ММА. Вначале участникам предстоит схватка на игровых приставках и только после этого они выйдут на ринг. Также спортсменам предстоит установить несколько рекородов „Планеты“: мы увидим ставшую уже знаменитой юную рекордсменку Лидию Котельникову, а картист Григорий Алымов будет ломать бетонные блоки. Фиксировать рекорды приглашены представители „Книги рекордов России“, — рассказал Тедеев.

Помимо российских бойцов, на турнир приглашены представители Беларуси, Казахстана, Армении — всего порядка 100 спортсменов. Промоутер добавил, что турнир проводится совместно с пермским игровым клубом Good Game, который возьмет на себя киберспортивную часть.

Участиниками турнира URA.RU писало, что с 2023 года Тедеев и его команда являются организаторами ночной лиги Bat Stage. Она проходит в пермских торговых центрах.

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В пермском ТРЦ «Планета» 12 апреля состоится фиджитал-турнир по борьбе и боям без правил (ММА), посвященный Дню космонавктики. Перед тем, как выйти на ринг, участники будут соревноваться в киберспорте, рассказал URA.RU пермский промоутер, организатор бойцовских лиг и автор подкаста Wolf Media Левани Тедеев. «Фиджитал-турнир „Кубок Планеты“ пройдет в День космонавтики, 12 апреля, Так же, как и ранее, он будет проходить в дисциплине „борьба“, только в этот рас мы решил добавить еще и дисциплину ММА. Вначале участникам предстоит схватка на игровых приставках и только после этого они выйдут на ринг. Также спортсменам предстоит установить несколько рекородов „Планеты“: мы увидим ставшую уже знаменитой юную рекордсменку Лидию Котельникову, а картист Григорий Алымов будет ломать бетонные блоки. Фиксировать рекорды приглашены представители „Книги рекордов России“, — рассказал Тедеев. Помимо российских бойцов, на турнир приглашены представители Беларуси, Казахстана, Армении — всего порядка 100 спортсменов. Промоутер добавил, что турнир проводится совместно с пермским игровым клубом Good Game, который возьмет на себя киберспортивную часть. Участиниками турнира URA.RU писало, что с 2023 года Тедеев и его команда являются организаторами ночной лиги Bat Stage. Она проходит в пермских торговых центрах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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