В ТРК пермского экс-губернатора решили работать по ночам

Администраторы пермского ТРК «СемьЯ» будут проводить ночные мероприятия в своем ТЦ. В основном события будут развлекательного и спортивного характера, сообщили URA.RU в пресс-службе ТРК.
«Администрация ТРК „СемьЯ“ планирует предложить посетителям новые виды мероприятий на своих площадках — развлекательные и спортивные. Эти события расширят количество поводов для посещения ТРК и предложат необычное время. Например, часть из них будет проводиться после завершения работы торговых галерей», — рассказали в пресс-службе.
Первым подобным ночным мероприятием в ТЦ стал бойцовский турнир лиги Bat Stage. Следующим проектом планируется сделать ночной баскетбольный матчи. Проводить его, скорее всего, будут на уличной парковке у ТРК. Для обслуживания зрителей администраторы хотят привлечь арендаторов фудкорта.
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