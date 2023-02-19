В ТРК пермского экс-губернатора решили работать по ночам

В ТРК «СемьЯ» в Перми будут проводится ночные развлекательные и спортивные мероприятия

20 февраля 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Ночные мероприятия в ТЦ будут развлекательного и спортивного характера Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администраторы пермского ТРК «СемьЯ» будут проводить ночные мероприятия в своем ТЦ. В основном события будут развлекательного и спортивного характера, сообщили URA.RU в пресс-службе ТРК. «Администрация ТРК „СемьЯ“ планирует предложить посетителям новые виды мероприятий на своих площадках — развлекательные и спортивные. Эти события расширят количество поводов для посещения ТРК и предложат необычное время. Например, часть из них будет проводиться после завершения работы торговых галерей», — рассказали в пресс-службе. Первым подобным ночным мероприятием в ТЦ стал бойцовский турнир лиги Bat Stage. Следующим проектом планируется сделать ночной баскетбольный матчи. Проводить его, скорее всего, будут на уличной парковке у ТРК. Для обслуживания зрителей администраторы хотят привлечь арендаторов фудкорта.

Администраторы пермского ТРК «СемьЯ» будут проводить ночные мероприятия в своем ТЦ. В основном события будут развлекательного и спортивного характера, сообщили URA.RU в пресс-службе ТРК. «Администрация ТРК „СемьЯ“ планирует предложить посетителям новые виды мероприятий на своих площадках — развлекательные и спортивные. Эти события расширят количество поводов для посещения ТРК и предложат необычное время. Например, часть из них будет проводиться после завершения работы торговых галерей», — рассказали в пресс-службе. Первым подобным ночным мероприятием в ТЦ стал бойцовский турнир лиги Bat Stage. Следующим проектом планируется сделать ночной баскетбольный матчи. Проводить его, скорее всего, будут на уличной парковке у ТРК. Для обслуживания зрителей администраторы хотят привлечь арендаторов фудкорта.