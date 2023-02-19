19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

В ТРК пермского экс-губернатора решили работать по ночам

В ТРК «СемьЯ» в Перми будут проводится ночные развлекательные и спортивные мероприятия
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночные мероприятия в ТЦ будут развлекательного и спортивного характера Фото:

Администраторы пермского ТРК «СемьЯ» будут проводить ночные мероприятия в своем ТЦ. В основном события будут развлекательного и спортивного характера, сообщили URA.RU в пресс-службе ТРК.

«Администрация ТРК „СемьЯ“ планирует предложить посетителям новые виды мероприятий на своих площадках — развлекательные и спортивные. Эти события расширят количество поводов для посещения ТРК и предложат необычное время. Например, часть из них будет проводиться после завершения работы торговых галерей», — рассказали в пресс-службе.

Первым подобным ночным мероприятием в ТЦ стал бойцовский турнир лиги Bat Stage. Следующим проектом планируется сделать ночной баскетбольный матчи. Проводить его, скорее всего, будут на уличной парковке у ТРК. Для обслуживания зрителей администраторы хотят привлечь арендаторов фудкорта.

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Администраторы пермского ТРК «СемьЯ» будут проводить ночные мероприятия в своем ТЦ. В основном события будут развлекательного и спортивного характера, сообщили URA.RU в пресс-службе ТРК. «Администрация ТРК „СемьЯ“ планирует предложить посетителям новые виды мероприятий на своих площадках — развлекательные и спортивные. Эти события расширят количество поводов для посещения ТРК и предложат необычное время. Например, часть из них будет проводиться после завершения работы торговых галерей», — рассказали в пресс-службе. Первым подобным ночным мероприятием в ТЦ стал бойцовский турнир лиги Bat Stage. Следующим проектом планируется сделать ночной баскетбольный матчи. Проводить его, скорее всего, будут на уличной парковке у ТРК. Для обслуживания зрителей администраторы хотят привлечь арендаторов фудкорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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