Чем опасно печенье и сколько можно его есть: все, что нужно знать о продукте

Печенье — вкусный десерт и один из самых распространенный продуктов для перекусов. Однако важно знать его состав и нормы потребления, чтобы не навредить здоровью. В беседе с корреспондентом URA.RU профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Алла Туманова рассказала о вредных свойствах печенья, и как правильно его употреблять.
Чем вредно печенье
«Печенье — одно из любимых детьми и взрослыми мучных кондитерских изделий. Относительно недорогое печенье из-за достаточно длительного срока хранения называют сладкими консервами. Вкусное лакомство дает чувство сытости, 1-2 изделия могут быстро заглушить чувство голода в нестандартной ситуации», — рассказала Алла Туманова.
По словам эксперта, при производстве печенья применяют щелочные химические разрыхлители — соду и углеаммонийную соль. В процессе разложения они образуют щелочные соединения, которые опасны для человека. Несмотря на то, что производители придерживаются ГОСТ, который устанавливает ограничение по щелочности в 2 градуса по шкале Тернера, лучше не брать в магазине очень дешевое печенье.
Также эксперт не советует употреблять печенье в больших количествах. Наличие сахара приводит к увеличению веса и повышению уровня сахара в крови. Кроме того, эти кондитерские изделия зачастую содержать насыщенные жиры, которые могут повысить уровень холестерина в крови.
Излишняя калорийность — еще один минус в употреблении печенья. «Частое потребление большого количества высококалорийных мучных кондитерских изделий, содержащих сахар и жир, не способствуют здоровому образу жизни», — отмечает специалист.
Не каждое печенье полезно детям
Умеренное употребление печенья не может нанести вреда здоровью, отмечает эксперт. Однако, по ее словам, чрезмерное ежедневное пристрастие к этому изделию будет пагубно влиять на организм.
Особенно это касается маленьких детей с нежной слизистой желудка. Употребление печенья может приводить к нежелательному изменению микрофлоры кишечника ребенка, в связи с постоянной нейтрализацией кислоты в желудке, считает Алла Туманова.
Как выбрать качественное печенье
Транспортировка печенья
Транспортировка кондитерских изделий должна осуществляться в закрытых контейнерах, а также в специализированных автомобилях или фургонах, оборудованных полками для хранения, сообщили на сайте Роспотребнадзора. Там указано, что в торговых организациях запрещен прием кондитерских изделий, которые не упакованы индивидуально в потребительскую упаковку.
Печенье должно быть упакованы в лотки с крышками, обеспечивающими плотное закрытие. Продукт должен поступать в торговую сеть в стандартной упаковке, предоставляемой производителем.
Где покупать печенье
Ведомство подчеркивает, что приобретение кондитерских изделий рекомендуется осуществлять в специализированных торговых точках, оборудованных для надлежащего хранения такой продукции.
Важно, чтобы в этих местах были условия для поддержания оптимального климата: наличие вентиляции в складских помещениях, кондиционирование воздуха в торговых залах, а также специализированные холодильные устройства для сохранения свежести продуктов. Эксперты также советуют отдавать предпочтение изделиям местных производителей, что гарантирует их свежесть и качество.
Состав и сроки хранения
Перед покупкой печень прочитайте его состав. Если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения. Также важно обратить внимание на сроки хранения:
- Галетное. Крекеры и сухое печенье с содержанием жира не более 18% в герметичной таре могут храниться до 1 года. Галеты с более высоким содержанием жира — не более 6 месяцев.
- Песочное. Время хранения зависит от жирности продукции и составляет 14-15 дней. При нормальной температуре в доме песочные изделия рекомендуется держать в банках из стекла, которые можно оставить на столе.
- Овсяное. Магазинное печенье рекомендуется употреблять в течение 30 дней, при этом важно учитывать дату изготовления. Если изделия содержат в своём составе орехи, срок сокращается до 1–2 недель. Приготовленный в домашних условиях десерт нужно употребить в течение трех дней.
- Имбирное. В условиях комнатной температуры и умеренно сухого воздуха имбирные пряники могут оставаться свежими на протяжении трех месяцев. Держать их нужно в герметично закрытых емкостях.
Калории в печенье
В химический состав печенья входят: пищевые волокна, минералы: калий, натрий, фосфор, селен, железо, магний, цинк, фтор, а также витамины: Е, РР, группы В. Калорийность продукта зависит от его рецептуры — содержания сдобы и сахара. В 100 г печенья: песочного — 436 ккал; слоеного — 395 ккал; овсяного — 437 ккал; галетного — 395 ккал; сбивного — 464 ккал.
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