В Челябинске за год спрос на кроссоверы и внедорожники вырос почти в два раза. При этом средняя цена составила 2 миллиона 980 тысяч рублей, сообщается на сайте «Авито Работа».
«В Челябинске в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года интерес к кроссоверам и внедорожникам вырос на 87,5%. При этом средняя цена на SUV снизилась на 6,8% и составила 2 980 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.
В Челябинске в топ-5 наиболее популярных марок в сегменте SUV в Челябинской области вошли автомобили ВАЗ марки Niva Legend. В среднем спрос на авто этой марки вырос на 6,8%. Авто продается за миллион 59 тысяч рублей. На втором месте — Chery Tiggo 7 Pro Max, спрос на автомобиль вырос на 5,2%, до 2 миллионов 980 тысяч рублей.
Третье место занимает Chery Tiggo 4 Pro с ценником в 2 миллиона 300 рублей, четвертое место у Geely Monjaro со средней ценой 4 миллиона 800 рублей, а замыкает топ OMODA C5 с ценником в 2 миллиона 400 тысяч рублей.
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