Из-за непогоды до Сочи не долетели 11 самолетов

Самолеты, летевшие в Сочи, не добрались до аэропорта из-за непогоды. Об этом рассказали представители Международного аэропорта Сочи.
«По прогнозам метеорологов на территории города Сочи и федеральной территории Сириус 23 и 24 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия, а также усиление ветра до 18 м/с», — говорится в публикации в telegram-канале. Отмечается, что экипажи 11 самолетов приняли решение уйти на аэродромы Минеральных вод, Грозного и Владикавказа. Сам сочинский аэропорт работает в штатном режиме и продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний.
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