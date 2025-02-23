Из-за непогоды до Сочи не долетели 11 самолетов

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Аэропорт Сочи работает по фактической погоде
Аэропорт Сочи работает по фактической погоде Фото:

Самолеты, летевшие в Сочи, не добрались до аэропорта из-за непогоды. Об этом рассказали представители Международного аэропорта Сочи. 

«По прогнозам метеорологов на территории города Сочи и федеральной территории Сириус 23 и 24 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия, а также усиление ветра до 18 м/с», — говорится в публикации в telegram-канале. Отмечается, что экипажи 11 самолетов приняли решение уйти на аэродромы Минеральных вод, Грозного и Владикавказа. Сам сочинский аэропорт работает в штатном режиме и продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний. 

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Самолеты, летевшие в Сочи, не добрались до аэропорта из-за непогоды. Об этом рассказали представители Международного аэропорта Сочи.  «По прогнозам метеорологов на территории города Сочи и федеральной территории Сириус 23 и 24 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия, а также усиление ветра до 18 м/с», — говорится в публикации в telegram-канале. Отмечается, что экипажи 11 самолетов приняли решение уйти на аэродромы Минеральных вод, Грозного и Владикавказа. Сам сочинский аэропорт работает в штатном режиме и продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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