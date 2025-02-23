23 февраля 2025
22 февраля 2025

Челябинцы медленней всех на Урале решаются на смену профессии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое исследование опять показало самую низкую расторопность челябинцев при смене профессии
Новое исследование опять показало самую низкую расторопность челябинцев при смене профессии Фото:

Жители Челябинской области медленней остальных уральцев решаются сменить профессию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в последнее время это сделали 39% южноуральцев.

«За последние три года новую специальность освоили 39% челябинцев. В то же время в Курганской области 41% местных жителей перешли из одной профессии в другую», — заявили URA.RU в HeadHunter.

Ниже 40% показатель смены профессии в УрФО не опускается. Челябинская область стала исключением. В целом это выше средней по России динамики, которая зафиксировалась на отметке в 38%.

Половина челябинцев не готова менять должность в офисе на место у станка. Лишь каждый десятый в регионе оказался готов к таким переменам. Такие результаты показал опрос сервиса «Зарплата.ру». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области медленней остальных уральцев решаются сменить профессию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в последнее время это сделали 39% южноуральцев. «За последние три года новую специальность освоили 39% челябинцев. В то же время в Курганской области 41% местных жителей перешли из одной профессии в другую», — заявили URA.RU в HeadHunter. Ниже 40% показатель смены профессии в УрФО не опускается. Челябинская область стала исключением. В целом это выше средней по России динамики, которая зафиксировалась на отметке в 38%. Половина челябинцев не готова менять должность в офисе на место у станка. Лишь каждый десятый в регионе оказался готов к таким переменам. Такие результаты показал опрос сервиса «Зарплата.ру». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...