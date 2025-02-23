Челябинцы медленней всех на Урале решаются на смену профессии

Жители Челябинской области медленней остальных уральцев решаются сменить профессию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в последнее время это сделали 39% южноуральцев.
«За последние три года новую специальность освоили 39% челябинцев. В то же время в Курганской области 41% местных жителей перешли из одной профессии в другую», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Ниже 40% показатель смены профессии в УрФО не опускается. Челябинская область стала исключением. В целом это выше средней по России динамики, которая зафиксировалась на отметке в 38%.
Половина челябинцев не готова менять должность в офисе на место у станка. Лишь каждый десятый в регионе оказался готов к таким переменам. Такие результаты показал опрос сервиса «Зарплата.ру».
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