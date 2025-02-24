Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл инжиниринговый центр на предприятии «Швабе-Минск» (входит в Уральский оптико-механический завод). Об этом сообщили в пресс-службе департамента информполитики региона.
«Центр обеспечит полный цикл производства продукции из композитных материалов для нужд самых наукоемких отраслей: оптического приборостроения, радиосвязи, космоса и малой авиации», — говорится в сообщении в telegram-канале департамента. На открытии с губернатором был заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич.
Куйвашев и команда свердловских чиновников приехали в Минск с рабочим визитом. Основной целью поездки является участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Белоруссией, а также расширение двусторонних связей. Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в республике Борис Грызлов.
В ходе визита глава Свердловской области встретился с президентом страны Александром Лукашенко, который назвал Евгения Куйвашева «легендарным губернатором». Кроме того, белорусский лидер предложил помощь с второй веткой метрополитена в Екатеринбурге, на что последовал ответ о взятии предложения в работу. Свердловский губернатор в ходе встречи заявил о продолжении сотрудничества. Лукашенко же нашел время вспомнить о своей поездке в Свердловск (название Екатеринбурга в советский период).
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