Евгений Куйвашев начал рабочую неделю в Минске Фото: департамент информполитики Свердловской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретил главу Свердловской области Евгения Куйвашева, который прилетел в Минск с рабочей поездкой, словами «легендарный губернатор». И вспомнил его предшественника на посту — Эдуарда Росселя.

«Приветствую вас, легендарного губернатора, в Белоруссии. Ну, я думаю, нормально ж долетел?», — поинтересовался Лукашенко. «Отлично все», — ответил Куйвашев.

Затем глава республики конкретизировал: легендарный, потому что он знал всех губернаторов, начиная с Росселя. Он хорошо его запомнил — «крепкий мужичок», и попросил Куйвашева передать тому привет. «Живой, здоровый, у меня работает советником. Он и сейчас нам покоя не дает», — пошутил в ответ губернатор.

Свердловские чиновники сейчас находятся в Минске с рабочим визитом. Основной целью поездки является участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов.