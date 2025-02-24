Лукашенко назвал Куйвашева «легендарным губернатором». Видео

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Евгений Куйвашев начал рабочую неделю в Минске
Евгений Куйвашев начал рабочую неделю в Минске Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретил главу Свердловской области Евгения Куйвашева, который прилетел в Минск с рабочей поездкой, словами «легендарный губернатор». И вспомнил его предшественника на посту — Эдуарда Росселя.

«Приветствую вас, легендарного губернатора, в Белоруссии. Ну, я думаю, нормально ж долетел?», — поинтересовался Лукашенко. «Отлично все», — ответил Куйвашев.

Затем глава республики конкретизировал: легендарный, потому что он знал всех губернаторов, начиная с Росселя. Он хорошо его запомнил — «крепкий мужичок», и попросил Куйвашева передать тому привет. «Живой, здоровый, у меня работает советником. Он и сейчас нам покоя не дает», — пошутил в ответ губернатор.

Свердловские чиновники сейчас находятся в Минске с рабочим визитом. Основной целью поездки является участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретил главу Свердловской области Евгения Куйвашева, который прилетел в Минск с рабочей поездкой, словами «легендарный губернатор». И вспомнил его предшественника на посту — Эдуарда Росселя. «Приветствую вас, легендарного губернатора, в Белоруссии. Ну, я думаю, нормально ж долетел?», — поинтересовался Лукашенко. «Отлично все», — ответил Куйвашев. Затем глава республики конкретизировал: легендарный, потому что он знал всех губернаторов, начиная с Росселя. Он хорошо его запомнил — «крепкий мужичок», и попросил Куйвашева передать тому привет. «Живой, здоровый, у меня работает советником. Он и сейчас нам покоя не дает», — пошутил в ответ губернатор. Свердловские чиновники сейчас находятся в Минске с рабочим визитом. Основной целью поездки является участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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