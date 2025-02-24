Куйвашев дал Лукашенко гарантии на фоне потепления отношений России и Запада

Губернатор Куйвашев: кооперация Свердловской области и Белоруссии продолжится
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев уже встретился с Александром Лукашенко
Евгений Куйвашев уже встретился с Александром Лукашенко Фото:

Свердловская область не будет отказываться от сотрудничества с Белоруссией, даже если на российский рынок вернутся западные компании. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, который находится с рабочим визитом в Минске и уже провел там ряд встреч. В частности, с президентом республики Александром Лукашенко.

«Опыт показывает, что главное развивать свое и учитывать свои интересы, а интересы Белоруссии и России, в частности, Свердловской области — одни интересы. Мы никогда не поступим непорядочно по отношению к нашим белорусским друзьям, потому что мы много сил уже вложили, чтобы создать свое», — заявил Куйвашев, отвечая на вопрос журналистов, как потепление отношений между Россией и Западом повлияет на сотрудничество региона с республикой. Его слова приводит агентство БелТА.

Свердловские чиновники сейчас находятся в Минске с рабочим визитом. Основной целью поездки является участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область не будет отказываться от сотрудничества с Белоруссией, даже если на российский рынок вернутся западные компании. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, который находится с рабочим визитом в Минске и уже провел там ряд встреч. В частности, с президентом республики Александром Лукашенко. «Опыт показывает, что главное развивать свое и учитывать свои интересы, а интересы Белоруссии и России, в частности, Свердловской области — одни интересы. Мы никогда не поступим непорядочно по отношению к нашим белорусским друзьям, потому что мы много сил уже вложили, чтобы создать свое», — заявил Куйвашев, отвечая на вопрос журналистов, как потепление отношений между Россией и Западом повлияет на сотрудничество региона с республикой. Его слова приводит агентство БелТА. Свердловские чиновники сейчас находятся в Минске с рабочим визитом. Основной целью поездки является участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...