Куйвашев дал Лукашенко гарантии на фоне потепления отношений России и Запада

Губернатор Куйвашев: кооперация Свердловской области и Белоруссии продолжится

Евгений Куйвашев уже встретился с Александром Лукашенко Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловская область не будет отказываться от сотрудничества с Белоруссией, даже если на российский рынок вернутся западные компании. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, который находится с рабочим визитом в Минске и уже провел там ряд встреч. В частности, с президентом республики Александром Лукашенко.

«Опыт показывает, что главное развивать свое и учитывать свои интересы, а интересы Белоруссии и России, в частности, Свердловской области — одни интересы. Мы никогда не поступим непорядочно по отношению к нашим белорусским друзьям, потому что мы много сил уже вложили, чтобы создать свое», — заявил Куйвашев, отвечая на вопрос журналистов, как потепление отношений между Россией и Западом повлияет на сотрудничество региона с республикой. Его слова приводит агентство БелТА.

Свердловские чиновники сейчас находятся в Минске с рабочим визитом. Основной целью поездки является участие в шестом заседании Совета делового сотрудничества между Средним Уралом и Беларусью, а также расширение двусторонних связей. Первым переговоры с Куйвашевым провел посол России в Беларуси Борис Грызлов.