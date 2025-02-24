Врачи-мигранты, задержанные за мошенничество в Троицке, работают всего год

25 февраля 2025 в 10:15 Размер текста - 17 +

Хирургов задержали за требование денег при проведении анестезии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два врача-мигранта, задержанные в больнице Троицка Челябинской области по подозрению в мошенничестве, работают всего около года. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Представителю Таджикистана 31 год, Палестины — 41 год, оба являются гражданами России. Первый работает в больнице с декабря 2023 года, второй чуть меньше года», — рассказал URA.RU источник. По данным источника в медицинской сфере, хирургу из Таджикистана несколько раз выражали благодарности. Врачей задержали после того, когда они потребовали за анестезию на операцию ребенку семь тысяч рублей. Таджик работает в местной больнице лором, пакистанец — анестезиологом. Накануне, 24 февраля, им предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по сговору с использованием служебного положения). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два врача-мигранта, задержанные в больнице Троицка Челябинской области по подозрению в мошенничестве, работают всего около года. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Представителю Таджикистана 31 год, Палестины — 41 год, оба являются гражданами России. Первый работает в больнице с декабря 2023 года, второй чуть меньше года», — рассказал URA.RU источник. По данным источника в медицинской сфере, хирургу из Таджикистана несколько раз выражали благодарности. Врачей задержали после того, когда они потребовали за анестезию на операцию ребенку семь тысяч рублей. Таджик работает в местной больнице лором, пакистанец — анестезиологом. Накануне, 24 февраля, им предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по сговору с использованием служебного положения).