24 февраля 2025

Врачи-мигранты, задержанные за мошенничество в Троицке, работают всего год

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
Хирургов задержали за требование денег при проведении анестезии Фото:

Два врача-мигранта, задержанные в больнице Троицка Челябинской области по подозрению в мошенничестве, работают всего около года. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Представителю Таджикистана 31 год, Палестины — 41 год, оба являются гражданами России. Первый работает в больнице с декабря 2023 года, второй чуть меньше года», — рассказал URA.RU источник.

По данным источника в медицинской сфере, хирургу из Таджикистана несколько раз выражали благодарности. Врачей задержали после того, когда они потребовали за анестезию на операцию ребенку семь тысяч рублей. Таджик работает в местной больнице лором, пакистанец — анестезиологом. Накануне, 24 февраля, им предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по сговору с использованием служебного положения).

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Два врача-мигранта, задержанные в больнице Троицка Челябинской области по подозрению в мошенничестве, работают всего около года. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Представителю Таджикистана 31 год, Палестины — 41 год, оба являются гражданами России. Первый работает в больнице с декабря 2023 года, второй чуть меньше года», — рассказал URA.RU источник. По данным источника в медицинской сфере, хирургу из Таджикистана несколько раз выражали благодарности. Врачей задержали после того, когда они потребовали за анестезию на операцию ребенку семь тысяч рублей. Таджик работает в местной больнице лором, пакистанец — анестезиологом. Накануне, 24 февраля, им предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по сговору с использованием служебного положения).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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