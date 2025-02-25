Полиция Пермского края бесплатно раздает служебных собак

Центр кинологической службы при ГУ МВД по Пермскому краю ищет хозяев для питомцев. Речь идет о служебных собаках.
«Четвероногие добросовестно несли службу. Однако в силу возраста и болезни, они больше не могут обеспечивать правопорядок», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале.
Уточняется, что немецкую овчарку зовут Янычар. Ему восемь лет. Пес служил в охранно-конвойном подразделении в Лысьве. Кобель здоров и является отличным охранников. Он веселый, активный и послушный.
Кличка второго питомца — Яго. Ему четыре года. Он служил в охранно-конвойном подразделении в краевом центре и списан по болезни. У собаки выявили новообразование на брюшной стенке.
Передать животных в добрые руки готовы бесплатно, нужно лишь обратиться в Центр кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому краю.
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