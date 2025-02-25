Полиция Пермского края бесплатно раздает служебных собак

В Пермском крае ищут новых хозяев для служебных собак
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Питомцев зовут Янычар и Яго. Их списали в силу возраста и болезни
Питомцев зовут Янычар и Яго. Их списали в силу возраста и болезни Фото:

Центр кинологической службы при ГУ МВД по Пермскому краю ищет хозяев для питомцев. Речь идет о служебных собаках.

«Четвероногие добросовестно несли службу. Однако в силу возраста и болезни, они больше не могут обеспечивать правопорядок», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале.

Уточняется, что немецкую овчарку зовут Янычар. Ему восемь лет. Пес служил в охранно-конвойном подразделении в Лысьве. Кобель здоров и является отличным охранников. Он веселый, активный и послушный.

Кличка второго питомца — Яго. Ему четыре года. Он служил в охранно-конвойном подразделении в краевом центре и списан по болезни. У собаки выявили новообразование на брюшной стенке.

Передать животных в добрые руки готовы бесплатно, нужно лишь обратиться в Центр кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому краю.

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Центр кинологической службы при ГУ МВД по Пермскому краю ищет хозяев для питомцев. Речь идет о служебных собаках. «Четвероногие добросовестно несли службу. Однако в силу возраста и болезни, они больше не могут обеспечивать правопорядок», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в своем telegram-канале. Уточняется, что немецкую овчарку зовут Янычар. Ему восемь лет. Пес служил в охранно-конвойном подразделении в Лысьве. Кобель здоров и является отличным охранников. Он веселый, активный и послушный. Кличка второго питомца — Яго. Ему четыре года. Он служил в охранно-конвойном подразделении в краевом центре и списан по болезни. У собаки выявили новообразование на брюшной стенке. Передать животных в добрые руки готовы бесплатно, нужно лишь обратиться в Центр кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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