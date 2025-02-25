Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в столицу Калмыкии

Red Wings запускает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Элисту
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта города Сочи, лайнер, пассажирский самолет
Перелет займет около 3,5 часа Фото:

Авиакомпания Red Wings со 2 апреля запускает прямые регулярные рейсы из аэропорта Кольцово в Элисту (столица Республики Калмыкия). Об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургской авиагавани.

«Рейсы, как ожидается, будут осуществляться раз в неделю, по средам. Вылет из нашего аэропорта запланирован на 13:20, прибытие в Элисту — в 15:05 по местному времени», — следует из поста в telegram-канале Кольцово. Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet-100 вместимостью до 100 пассажиров.

Ранее URA.RU сообщало о запуске чартерных рейсов из Екатеринбурга в Катар. Отправлять самолеты планируют два раза в неделю, а начало программы намечено на осень.

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Авиакомпания Red Wings со 2 апреля запускает прямые регулярные рейсы из аэропорта Кольцово в Элисту (столица Республики Калмыкия). Об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургской авиагавани. «Рейсы, как ожидается, будут осуществляться раз в неделю, по средам. Вылет из нашего аэропорта запланирован на 13:20, прибытие в Элисту — в 15:05 по местному времени», — следует из поста в telegram-канале Кольцово. Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet-100 вместимостью до 100 пассажиров. Ранее URA.RU сообщало о запуске чартерных рейсов из Екатеринбурга в Катар. Отправлять самолеты планируют два раза в неделю, а начало программы намечено на осень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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