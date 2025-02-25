Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в столицу Калмыкии

Red Wings запускает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Элисту

25 февраля 2025 в 19:14 Размер текста - 17 +

Перелет займет около 3,5 часа Фото: Роман Наумов © URA.RU Авиакомпания Red Wings со 2 апреля запускает прямые регулярные рейсы из аэропорта Кольцово в Элисту (столица Республики Калмыкия). Об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургской авиагавани. «Рейсы, как ожидается, будут осуществляться раз в неделю, по средам. Вылет из нашего аэропорта запланирован на 13:20, прибытие в Элисту — в 15:05 по местному времени», — следует из поста в telegram-канале Кольцово. Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet-100 вместимостью до 100 пассажиров. Ранее URA.RU сообщало о запуске чартерных рейсов из Екатеринбурга в Катар. Отправлять самолеты планируют два раза в неделю, а начало программы намечено на осень. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Red Wings со 2 апреля запускает прямые регулярные рейсы из аэропорта Кольцово в Элисту (столица Республики Калмыкия). Об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургской авиагавани. «Рейсы, как ожидается, будут осуществляться раз в неделю, по средам. Вылет из нашего аэропорта запланирован на 13:20, прибытие в Элисту — в 15:05 по местному времени», — следует из поста в telegram-канале Кольцово. Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet-100 вместимостью до 100 пассажиров. Ранее URA.RU сообщало о запуске чартерных рейсов из Екатеринбурга в Катар. Отправлять самолеты планируют два раза в неделю, а начало программы намечено на осень.