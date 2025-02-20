20 февраля 2025

Из Екатеринбурга запустят чартерные рейсы в Катар

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Самолеты будут летать два раза в неделю Фото:

Туроператор Kazunion запустит чартерные рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Катар. Отправлять самолеты планируют два раза в неделю, а начало программы намечено на осень, рассказал URA.RU турагент Дмитрий Денгольц.

«Чемпионат мира по футболу придал большой импульс популярности Катара, который сейчас является вторым по значимости направлением на Персидском полуострове. Туроператор сделал ставку именно на это направление, что открывает хорошие возможности для агентов», — сказал собеседник. Он подчеркнул, что плюсом для туристов будет большое количество музеев и пляжей.

Предполагается, что туры будут сравнимы с отдыхом в Объединенных Арабских Эмиратах. В компании считают, что выйти на Урал удастся благодаря опыту работы с катарским направлением на московском рынке.

Ранее о новых экзотических направлениях из уральской столицы рассказывал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, в ближайшее время откроются прямые рейсы в Лонгави (Чили), Куала-Лумпур (Малайзия) и в Фергану (Узбекистан).

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Туроператор Kazunion запустит чартерные рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Катар. Отправлять самолеты планируют два раза в неделю, а начало программы намечено на осень, рассказал URA.RU турагент Дмитрий Денгольц. «Чемпионат мира по футболу придал большой импульс популярности Катара, который сейчас является вторым по значимости направлением на Персидском полуострове. Туроператор сделал ставку именно на это направление, что открывает хорошие возможности для агентов», — сказал собеседник. Он подчеркнул, что плюсом для туристов будет большое количество музеев и пляжей. Предполагается, что туры будут сравнимы с отдыхом в Объединенных Арабских Эмиратах. В компании считают, что выйти на Урал удастся благодаря опыту работы с катарским направлением на московском рынке. Ранее о новых экзотических направлениях из уральской столицы рассказывал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, в ближайшее время откроются прямые рейсы в Лонгави (Чили), Куала-Лумпур (Малайзия) и в Фергану (Узбекистан).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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