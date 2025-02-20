Из Екатеринбурга запустят чартерные рейсы в Катар

21 февраля 2025 в 11:18 Размер текста - 17 +

Самолеты будут летать два раза в неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Туроператор Kazunion запустит чартерные рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Катар. Отправлять самолеты планируют два раза в неделю, а начало программы намечено на осень, рассказал URA.RU турагент Дмитрий Денгольц. «Чемпионат мира по футболу придал большой импульс популярности Катара, который сейчас является вторым по значимости направлением на Персидском полуострове. Туроператор сделал ставку именно на это направление, что открывает хорошие возможности для агентов», — сказал собеседник. Он подчеркнул, что плюсом для туристов будет большое количество музеев и пляжей. Предполагается, что туры будут сравнимы с отдыхом в Объединенных Арабских Эмиратах. В компании считают, что выйти на Урал удастся благодаря опыту работы с катарским направлением на московском рынке. Ранее о новых экзотических направлениях из уральской столицы рассказывал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, в ближайшее время откроются прямые рейсы в Лонгави (Чили), Куала-Лумпур (Малайзия) и в Фергану (Узбекистан). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туроператор Kazunion запустит чартерные рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Катар. Отправлять самолеты планируют два раза в неделю, а начало программы намечено на осень, рассказал URA.RU турагент Дмитрий Денгольц. «Чемпионат мира по футболу придал большой импульс популярности Катара, который сейчас является вторым по значимости направлением на Персидском полуострове. Туроператор сделал ставку именно на это направление, что открывает хорошие возможности для агентов», — сказал собеседник. Он подчеркнул, что плюсом для туристов будет большое количество музеев и пляжей. Предполагается, что туры будут сравнимы с отдыхом в Объединенных Арабских Эмиратах. В компании считают, что выйти на Урал удастся благодаря опыту работы с катарским направлением на московском рынке. Ранее о новых экзотических направлениях из уральской столицы рассказывал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, в ближайшее время откроются прямые рейсы в Лонгави (Чили), Куала-Лумпур (Малайзия) и в Фергану (Узбекистан).