Житель Челябинской области выиграл миллион рублей в лотерею

Житель Южноуральска выиграл один миллион рублей 23 февраля в праздничном тираже «Мечталллион». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой службы (УФПС) по Челябинской области.
«Житель Южноуральска выиграл один миллион рублей 23 февраля в праздничном тираже „Мечталлион“ от „Национальной Лотереи“. Он приобрел выигрышный билет в почтовом отделении города по улице Ленина», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского УФПС.
Розыгрыш проходил в эфире Первого канала. Лотерейными миллионерами также стали жители Воронежской, Калининградской, Новосибирской областей, Краснодара и Ставропольского края.
Уже второй житель Челябинской области в этом году стал лотерейным миллионером, купив билет на почте за 100 рублей. Житель Верхнего Уфалея стал победителем новогоднего тиража 1 января.
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