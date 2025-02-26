Житель Челябинской области выиграл миллион рублей в лотерею

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Мужчина выиграл миллион, купив лотерейный билет за 100 рублей на почте
Мужчина выиграл миллион, купив лотерейный билет за 100 рублей на почте Фото:

Житель Южноуральска выиграл один миллион рублей 23 февраля в праздничном тираже «Мечталллион». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой службы (УФПС) по Челябинской области.

«Житель Южноуральска выиграл один миллион рублей 23 февраля в праздничном тираже „Мечталлион“ от „Национальной Лотереи“. Он приобрел выигрышный билет в почтовом отделении города по улице Ленина», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского УФПС.

Розыгрыш проходил в эфире Первого канала. Лотерейными миллионерами также стали жители Воронежской, Калининградской, Новосибирской областей, Краснодара и Ставропольского края.

Уже второй житель Челябинской области в этом году стал лотерейным миллионером, купив билет на почте за 100 рублей. Житель Верхнего Уфалея стал победителем новогоднего тиража 1 января.

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Житель Южноуральска выиграл один миллион рублей 23 февраля в праздничном тираже «Мечталллион». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой службы (УФПС) по Челябинской области. «Житель Южноуральска выиграл один миллион рублей 23 февраля в праздничном тираже „Мечталлион“ от „Национальной Лотереи“. Он приобрел выигрышный билет в почтовом отделении города по улице Ленина», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского УФПС. Розыгрыш проходил в эфире Первого канала. Лотерейными миллионерами также стали жители Воронежской, Калининградской, Новосибирской областей, Краснодара и Ставропольского края. Уже второй житель Челябинской области в этом году стал лотерейным миллионером, купив билет на почте за 100 рублей. Житель Верхнего Уфалея стал победителем новогоднего тиража 1 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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