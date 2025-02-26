Герои СВО читают лекции челябинским школьникам. Фото

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Необходимо не только увеличить количество просветительских мероприятий
Необходимо не только увеличить количество просветительских мероприятий Фото:

В Челябинске герои спецоперации читают студентам и школьникам лекции, во время которых рассказывают о значении патриотизма и служении Родине, вдохновляя подростков на патриотические поступки. Но количество просветительских мероприятий среди подростков нужно увеличить, заявил губернатор региона Алексей Текслер.

«Необходимо не только увеличить количество просветительских и образовательных мероприятий, но и повысить их содержательную, объективную составляющую. Важно вовлечь как можно больше лекторов и максимально доводить информацию до широкого круга наших граждан — молодежь, школьников, студентов», — отметил Текслер во время заседания Наблюдательного совета регионального отделения Российского общества (РО) «Знание». В совещании принял участие замгендиректора РО «Знание» Георгий Будный.

Перед студентами и школьниками с лекциями выступили замкомандира взвода морской пехоты, участник освобождения Мариуполя Алексей Рожков, майор запаса, депутат Челябинской гордумы Артем Барбашин, командир взвода разведки и корректировки огня Владимир Забегаев, Герой России Максим Шоломов. Будный отметил значительный вклад региона в формирование патриотического воспитания.

Только в прошлом году сотрудники реготделения провели более 600 мероприятий, которые посетили 22 тысячи человек. Текслер как председатель набсовета отметил важность работы общества «Знание» в условиях информационной войны и фальсификацией истории.

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В Челябинске герои спецоперации читают студентам и школьникам лекции, во время которых рассказывают о значении патриотизма и служении Родине, вдохновляя подростков на патриотические поступки. Но количество просветительских мероприятий среди подростков нужно увеличить, заявил губернатор региона Алексей Текслер. «Необходимо не только увеличить количество просветительских и образовательных мероприятий, но и повысить их содержательную, объективную составляющую. Важно вовлечь как можно больше лекторов и максимально доводить информацию до широкого круга наших граждан — молодежь, школьников, студентов», — отметил Текслер во время заседания Наблюдательного совета регионального отделения Российского общества (РО) «Знание». В совещании принял участие замгендиректора РО «Знание» Георгий Будный. Перед студентами и школьниками с лекциями выступили замкомандира взвода морской пехоты, участник освобождения Мариуполя Алексей Рожков, майор запаса, депутат Челябинской гордумы Артем Барбашин, командир взвода разведки и корректировки огня Владимир Забегаев, Герой России Максим Шоломов. Будный отметил значительный вклад региона в формирование патриотического воспитания. Только в прошлом году сотрудники реготделения провели более 600 мероприятий, которые посетили 22 тысячи человек. Текслер как председатель набсовета отметил важность работы общества «Знание» в условиях информационной войны и фальсификацией истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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