Под Екатеринбургом продают дом с огромными окнами и видом на озеро за полсотни миллионов. Фото

На берегу озера Таватуй продается коттедж за 55 миллионов рублей

27 февраля 2025 в 04:45 Размер текста - 17 +

Площадь коттеджа 437,5 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Калиново под Екатеринбургом продают коттедж с панорамными окнами и видом на озеро Таватуй за 55 миллионов рублей. Помимо трехэтажного дома, на территории есть сад, теплица и русская баня. Объявление появилось на сайте «Авито». «Пpoдаeтся загopодный дом площaдью 437,5 квадратных метров на учaстке 12,5 cоток нa озeрe Taвaтуй в поселке Калиново на противоположном берегу от поселка Таватуй. Дом построен с привлечением архитектурного и дизайнерского Бюро. С учетом строительных норм и правил», — написано в объявлении. По словам продавца, в доме три этажа. На первом этаже располагается кухня с выходом на терассу и зоной барбекю, две гостевые спальни, санузел с душевой, кладовые, гараж и котельня. Второй этаж отдали под мастер-спальню, детскую комнату с гардеробной, ванная и внутренний балкон с панорамным видом. На третьем этаже сделали библиотеку, комнату отдыха и еще один туалет. Стоимость одного кв. м. — 125 714 рублей. Во дворе имеется русская баня на 36 кв. м. с крытой террасой и дровяной печью. На участке высадили плодовыми и декоративными кустарниками, хвойными деревьями, пионами и многолетними цветами. Кроме этого, у коттеджа построили стеклянную теплицу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Калиново под Екатеринбургом продают коттедж с панорамными окнами и видом на озеро Таватуй за 55 миллионов рублей. Помимо трехэтажного дома, на территории есть сад, теплица и русская баня. Объявление появилось на сайте «Авито». «Пpoдаeтся загopодный дом площaдью 437,5 квадратных метров на учaстке 12,5 cоток нa озeрe Taвaтуй в поселке Калиново на противоположном берегу от поселка Таватуй. Дом построен с привлечением архитектурного и дизайнерского Бюро. С учетом строительных норм и правил», — написано в объявлении. По словам продавца, в доме три этажа. На первом этаже располагается кухня с выходом на терассу и зоной барбекю, две гостевые спальни, санузел с душевой, кладовые, гараж и котельня. Второй этаж отдали под мастер-спальню, детскую комнату с гардеробной, ванная и внутренний балкон с панорамным видом. На третьем этаже сделали библиотеку, комнату отдыха и еще один туалет. Стоимость одного кв. м. — 125 714 рублей. Во дворе имеется русская баня на 36 кв. м. с крытой террасой и дровяной печью. На участке высадили плодовыми и декоративными кустарниками, хвойными деревьями, пионами и многолетними цветами. Кроме этого, у коттеджа построили стеклянную теплицу.