26 февраля 2025

Под Екатеринбургом продают дом с огромными окнами и видом на озеро за полсотни миллионов. Фото

На берегу озера Таватуй продается коттедж за 55 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом
Площадь коттеджа 437,5 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В поселке Калиново под Екатеринбургом продают коттедж с панорамными окнами и видом на озеро Таватуй за 55 миллионов рублей. Помимо трехэтажного дома, на территории есть сад, теплица и русская баня. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Пpoдаeтся загopодный дом площaдью 437,5 квадратных метров на учaстке 12,5 cоток нa озeрe Taвaтуй в поселке Калиново на противоположном берегу от поселка Таватуй. Дом построен с привлечением архитектурного и дизайнерского Бюро. С учетом строительных норм и правил», — написано в объявлении.

По словам продавца, в доме три этажа. На первом этаже располагается кухня с выходом на терассу и зоной барбекю, две гостевые спальни, санузел с душевой, кладовые, гараж и котельня. Второй этаж отдали под мастер-спальню, детскую комнату с гардеробной, ванная и внутренний балкон с панорамным видом. На третьем этаже сделали библиотеку, комнату отдыха и еще один туалет. Стоимость одного кв. м. — 125 714 рублей.

Во дворе имеется русская баня на 36 кв. м. с крытой террасой и дровяной печью. На участке высадили плодовыми и декоративными кустарниками, хвойными деревьями, пионами и многолетними цветами. Кроме этого, у коттеджа построили стеклянную теплицу.

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В поселке Калиново под Екатеринбургом продают коттедж с панорамными окнами и видом на озеро Таватуй за 55 миллионов рублей. Помимо трехэтажного дома, на территории есть сад, теплица и русская баня. Объявление появилось на сайте «Авито». «Пpoдаeтся загopодный дом площaдью 437,5 квадратных метров на учaстке 12,5 cоток нa озeрe Taвaтуй в поселке Калиново на противоположном берегу от поселка Таватуй. Дом построен с привлечением архитектурного и дизайнерского Бюро. С учетом строительных норм и правил», — написано в объявлении. По словам продавца, в доме три этажа. На первом этаже располагается кухня с выходом на терассу и зоной барбекю, две гостевые спальни, санузел с душевой, кладовые, гараж и котельня. Второй этаж отдали под мастер-спальню, детскую комнату с гардеробной, ванная и внутренний балкон с панорамным видом. На третьем этаже сделали библиотеку, комнату отдыха и еще один туалет. Стоимость одного кв. м. — 125 714 рублей. Во дворе имеется русская баня на 36 кв. м. с крытой террасой и дровяной печью. На участке высадили плодовыми и декоративными кустарниками, хвойными деревьями, пионами и многолетними цветами. Кроме этого, у коттеджа построили стеклянную теплицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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