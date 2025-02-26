Дума ХМАО впервые отказалась назначить мирового судью. На заседании комитета по законодательству обсуждалось согласование кандидатов. Один из них, Юрий Сербин, претендующий на должность мирового судьи 12 участка Нижневартовского судебного района был исключен из итогового списка, поданного на утверждение думы на заседании 27 февраля.
«Кандидатуру Сербина комитет решил не поддерживать», — уточнил на заседании думы врио главы комитета Анатолий Дубовик. Подробности парламентариям, не являющимся членами комитета, узнать не удалось, хотя вопросы были и у коммуниста Алексея Савинцева, и у либерал-демократа Михаила Селюкова. Спикер думы Борис Хохряков дал понять, что не намерен продолжать дискуссию.
Источник в политическом истеблишменте округа пояснил, что кандидатуру «завернули» из-за его ответов на вопросы членов комитета. Традиционно они интересуются, привлекался ли претендент к административной ответственности, служил ли он в армии и какова его позиция в отношении СВО. «Депутаты сначала устроили Сербину допрос из-за того, служил ли он в армии. А потом поинтересовались, какую поддержку он оказывает участникам спецоперации. Ответ не удовлетворил комитет, и депутаты проголосовали против его кандидатуры. А затем назначение Сербина не поддержала и вся дума», — высказал мнение инсайдер.
Редакция не располагает контактами Сербина. В случае, если он пожелает прокомментировать свою позицию, издание готово предоставить ему такую возможность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!