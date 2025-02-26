Студентам УрФУ предлагают учиться в праздник

Студентам направления социально-культурной деятельности Уральского федерального университета (УрФУ) предлагают учиться в субботу, 8 марта, когда все празднуют Международный женский день. Об этом URA.RU рассказала одна из студенток на условиях анонимности. В вузе сообщили, что информацию проверят.
В расписании в личном кабинете у потока в этот день четыре пары — у двух преподавателей. «Одна из преподавателей нам сказала, что пары стоят 8 марта, но она понимает, что никто не хочет идти. Поэтому она предложила перенести, если мы хотим. А если не хотим, то так и оставим», — сказала Жанна [имя изменено], дополнив, что со вторым преподавателем ее группа еще не виделась.
По словам девушки, мнение других студентов разделилось. «Кто-то хотел оставить пары, чтобы не переносить. Но таких было мало. Остальные в недоумении, почему мы должны переносить — это все-таки государственный праздник. Изначально, мы думали, что это ошибка, но нет», — поделилась студентка. Староста группы, как вспомнила Жанна, пояснила, что такие правила могут быть из-за шестидневной учебной недели.
В УрФУ URA.RU объяснили, что студенты не должны учиться в этот день: «8 марта — официальный выходной у всех, несмотря на то, что это суббота, а студенты учатся по шестидневке. Вероятно, произошел сбой», — сказал заместитель проректора по информационной политике и продвижению Дмитрий Бенеманский, отметив, что учебный блок проверит информацию.
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