26 февраля 2025

Студентам УрФУ предлагают учиться в праздник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В УрФУ пояснили, что пар в этот день не должно быть
В УрФУ пояснили, что пар в этот день не должно быть Фото:

Студентам направления социально-культурной деятельности Уральского федерального университета (УрФУ) предлагают учиться в субботу, 8 марта, когда все празднуют Международный женский день. Об этом URA.RU рассказала одна из студенток на условиях анонимности. В вузе сообщили, что информацию проверят.

В расписании в личном кабинете у потока в этот день четыре пары — у двух преподавателей. «Одна из преподавателей нам сказала, что пары стоят 8 марта, но она понимает, что никто не хочет идти. Поэтому она предложила перенести, если мы хотим. А если не хотим, то так и оставим», — сказала Жанна [имя изменено], дополнив, что со вторым преподавателем ее группа еще не виделась.

По словам девушки, мнение других студентов разделилось. «Кто-то хотел оставить пары, чтобы не переносить. Но таких было мало. Остальные в недоумении, почему мы должны переносить — это все-таки государственный праздник. Изначально, мы думали, что это ошибка, но нет», — поделилась студентка. Староста группы, как вспомнила Жанна, пояснила, что такие правила могут быть из-за шестидневной учебной недели.

В УрФУ URA.RU объяснили, что студенты не должны учиться в этот день: «8 марта — официальный выходной у всех, несмотря на то, что это суббота, а студенты учатся по шестидневке. Вероятно, произошел сбой», — сказал заместитель проректора по информационной политике и продвижению Дмитрий Бенеманский, отметив, что учебный блок проверит информацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студентам направления социально-культурной деятельности Уральского федерального университета (УрФУ) предлагают учиться в субботу, 8 марта, когда все празднуют Международный женский день. Об этом URA.RU рассказала одна из студенток на условиях анонимности. В вузе сообщили, что информацию проверят. В расписании в личном кабинете у потока в этот день четыре пары — у двух преподавателей. «Одна из преподавателей нам сказала, что пары стоят 8 марта, но она понимает, что никто не хочет идти. Поэтому она предложила перенести, если мы хотим. А если не хотим, то так и оставим», — сказала Жанна [имя изменено], дополнив, что со вторым преподавателем ее группа еще не виделась. По словам девушки, мнение других студентов разделилось. «Кто-то хотел оставить пары, чтобы не переносить. Но таких было мало. Остальные в недоумении, почему мы должны переносить — это все-таки государственный праздник. Изначально, мы думали, что это ошибка, но нет», — поделилась студентка. Староста группы, как вспомнила Жанна, пояснила, что такие правила могут быть из-за шестидневной учебной недели. В УрФУ URA.RU объяснили, что студенты не должны учиться в этот день: «8 марта — официальный выходной у всех, несмотря на то, что это суббота, а студенты учатся по шестидневке. Вероятно, произошел сбой», — сказал заместитель проректора по информационной политике и продвижению Дмитрий Бенеманский, отметив, что учебный блок проверит информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...