Свердловский мэр вступился за жену своего водителя, которая отказалась его подсидеть

Глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов попросил депутатов по-человечески относиться к победившей на выборах мэра, но отказавшейся принять присягу Юлии Маслаковой, чиновнице местной администрации, которая также является супругой его водителя. Градоначальник обвинил депутатов в провокациях в ее адрес и сам услышал в ответ критику. Свидетелем перебранки стал и корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании думы.
«Хотел бы обратить внимание на достойное, человеческое отношение к Маслаковой Юлии Олеговне. То, что происходит — предел цинизма. Все понимают, что материалы [в ее адрес] носят заказной характер. Ходит какой-то человек, его снимают со спины, он кричит „Эй выходи, мэр“ (Писцов отсылает к видеоролику, который разошелся по Сети с подачи федерального telegram-канала, на котором якобы местные жители ходят по улице и просят Маслакову выйти на работу, — прим. URA.RU). Устраиваются какие-то митинги..., и это делается, если не вашими руками, то под вас. Это наносит ущерб, в первую очередь, репутации муниципалитета», — выступил Писцов.
Депутаты возмутились, заявили, что мэр их оскорбляет, случилась перебранка. Спикер гордумы Алексей Горевой ответил, что Писцов и сам причастен к сложившейся абсурдной ситуации. «[Конкурсная комиссия] выдвинула двух кандидатов, за одного проголосовали депутаты, кандидат не согласился и подал в суд. Как интерпретировали СМИ эту ситуацию, нам неведомо. Если вы увидите в соцсетях комментарий кого-то из депутатов, вы можете показать», — прокомментировал он выпад Писцова. А после призвал депутатов, которые продолжили ругаться с Писцовым, прекратить прения и «сохранять достоинство и гигиену в общении с прессой».
Финал выборов мэра в Березовском прошел 30 января. Маслакова участвовала в конкурсе в качестве спойлера своего шефа и в день голосования заявила самоотвод. Однако убирать ее фамилию из бюллетеня депутаты отказались, в итоге большинство проголосовали за нее. В течение 15 дней присягу она так и не приняла и сейчас судится гордумой, чтобы оттянуть начало нового конкурса. Время необходимо губернаторской резиденции, которая поддерживала и поддерживает на выборах Писцова, для переговоров с нелояльной к нему думой. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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