Разрушенную пермскую поликлинику планируют восстанавливать не раньше 2029 года

Сроки восстановления поликлиники по улице Лебедева, 11 в Перми могут перенести. Разрушенный объект находится в Мотовилихинском районе города. Это следует из проекта закона о внесении изменений в краевой бюджет на ближайшую трехлетку.
«В 2027 году расходы на реконструкцию памятника архитектуры для современного использования будут сокращены на 311 млн рублей. Деньги планируется перенаправить на 2029 год», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее на реализацию проекта по восстановлению в краевой казне было предусмотрено 631,2 млн рублей. Начать проектировать новое здание хотели в 2026 году с бюджетом в 10 млн рублей. Приступить к строительству в 2027 году. На это закладывали 621,2 млн рублей.
Здание поликлиники трехэтажное. Его общая площадь — 5 тысяч квадратных метров. Размер земельного участка, на котором оно располагается — 1,3 га.
До 2011 года имущество находилось в собственности города. Затем поликлинику продали частным лицам на торгах. Пока в 2023 году краевая Госинспекция по охране объектов культурного наследия не обратилась в суд. Инспекция добилась изъятия здания у владельцев из-за его ненадлежащего содержания. В дальнейшем собственники оспорить это решение не смогли.
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