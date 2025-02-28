К концу 2025 года европейские бренды могут занять до 50% от общего числа новых магазинов, открывшихся в России. Об этом сообщили в консалтинговой компании CORE.XP.
«Доля европейских брендов в общем объеме открытий новых магазинов в России к концу текущего года может увеличиться до 50%», — рассказали CORE.XP в беседе с «Коммерсантом». Там добавили, что в этом году на российском рынке появятся 12 новых европейских брендов.
По данным компании, в 2025 году в России планируется открытие 25 новых магазинов зарубежных брендов. Большинство из них (79%) будут представлять собой магазины одежды, товары для дома и электроника займут 14% от общего числа, тогда как парфюмерия и косметика — 7%.Издание пишет, что новые и возвращающиеся на рынок бренды выбирают для размещения своих магазинов премиальные торговые центры с низким уровнем свободных площадей.
В Москве уровень вакантных помещений в торговых центрах к 2024 году упал до 8%. Однако наблюдается дефицит качественных торговых площадей из-за ограниченного ввода новых объектов в эксплуатацию. Согласно прогнозам, в этом году на российском рынке появятся 12 новых европейских брендов, что значительно превышает показатель прошлого года, когда было открыто всего семь таких магазинов.
Ранее, по данным аналитиков из Kokoc Group, в текущем году около 350 иностранных компаний могут возобновить свою деятельность в России. Однако, как отмечают эксперты, многие из крупных международных брендов рискуют не восстановить прежние позиции, так как российские потребители уже адаптировались к продукции других производителей, передает RT.
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