Что будет с выплатами для бойцов, когда закончится СВО

Военком Башкирии Блажевич: бойцы СВО получат выплаты даже при наступлении мира
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Участники СВО смогут получить «подъемные» выплаты даже при наступлении мира
Участники СВО смогут получить «подъемные» выплаты даже при наступлении мира Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации смогут получить единовременные «подъемные» выплаты даже после завершения военных действий. Об этом сообщил военный комиссар Республики Башкортостан Михаил Блажевич.

«По законодательству, условие получения выплаты — подписание контракта и отбытие в зону СВО. Это правило действует до тех пор, пока президент не остановит специальную военную операцию. Поэтому да, контрактник однозначно получит все полагающиеся выплаты и льготы независимо от того, ... как будут дальше развиваться события...» — передает ufatime.ru слова Блажевича.

Военком подчеркнул, что военнослужащий, заключивший контракт, гарантированно получит все предусмотренные выплаты и льготы. Это правило применимо без ограничений, вне зависимости от стадии, на которой был подписан контракт, от дальнейшего развития ситуации, а также от продолжительности пребывания военного в зоне проведения спецоперации.

Минобороны предоставляет жителям Башкирии, заключившим контракт, выплату в размере двух миллионов рублей, а также предлагает около 40 видов различных льгот. В последнее время в республике наблюдается усиление активности по набору контрактников.

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Участники спецоперации смогут получить единовременные «подъемные» выплаты даже после завершения военных действий. Об этом сообщил военный комиссар Республики Башкортостан Михаил Блажевич. «По законодательству, условие получения выплаты — подписание контракта и отбытие в зону СВО. Это правило действует до тех пор, пока президент не остановит специальную военную операцию. Поэтому да, контрактник однозначно получит все полагающиеся выплаты и льготы независимо от того, ... как будут дальше развиваться события...» — передает ufatime.ru слова Блажевича. Военком подчеркнул, что военнослужащий, заключивший контракт, гарантированно получит все предусмотренные выплаты и льготы. Это правило применимо без ограничений, вне зависимости от стадии, на которой был подписан контракт, от дальнейшего развития ситуации, а также от продолжительности пребывания военного в зоне проведения спецоперации. Минобороны предоставляет жителям Башкирии, заключившим контракт, выплату в размере двух миллионов рублей, а также предлагает около 40 видов различных льгот. В последнее время в республике наблюдается усиление активности по набору контрактников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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