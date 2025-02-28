Директор детского парка в Челябинске пойдет под суд за травму ребенка на батуте

Директор детского парка аттракционов в Тракторозаводском районе Челябинска пойдет под суд за тяжелую травму, которую получил 8-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
«В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении директора парка аттракционов, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Ему предъявлено обвинение по пунктам „б“, „в “ части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. Ребенок взобрался на гимнастическую стенку и прыгнул на воздушную подушку. Находившийся на противоположной стороне другой 8-летний мальчик взлетел высоко вверх, перелетел через ограждение «батутной арены» и упал на пол. Ребенок получил травмы головы и туловища, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.
Директор парка ради прибыли установил конструкцию без соответствия техническим требованиями. Также не зарегистрировал ее должным образом, отмечает следствие.
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