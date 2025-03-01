Рубио оценил возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского

Говорить о трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского пока рано. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.
«Думаю, преждевременно говорить об этой встрече», — передает слова Рубио телеканал CNN. Он подчеркнул, что Россия открыта для взаимодействия, но важно тщательно проанализировать все аспекты. Рубио отметил, что работа по этой теме будет проводиться за закрытыми дверями.
Дональд Трамп заявил, что считает Владимира Путина сторонником мира. Он также отметил, что Зеленский, в свою очередь, не проявляет интереса к завершению конфликта, передает RT.
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