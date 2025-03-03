Нейросеть выявила тысячи серьезных заболеваний у свердловчан

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Новая установка МРТ в Областной детской клинической больнице. Екатеринбург
Искусственный интеллект может выявить переломы и новообразования Фото:

В Свердловской области за год искусственный интеллект (ИИ) выявил 44 тысячи патологий у жителей региона после обработки рентгенологических снимков. Об этом в своем telegram-канале сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий цифровизацию.

«За год искусственным интеллектом обработано более миллиона рентгенологических снимков и МРТ в Свердловской области. Благодаря этому выявлено порядка 44 тысяч патологий», — написал Ионин. По его словам, ИИ внедрен уже в 160 больницах региона.

Как говорится на сайте минздрава, изучение одного исследования занимает меньше минуты, а использование этой технологии позволяет экономить врачам до 30% времени. ИИ выделяет контуры подозрительных участков и составляет протокол описания, что далее анализируют врачи.

Нейросеть умеет выявлять переломы ребер, признаки туберкулеза, пневмонии, новообразований в легких и расширения тени сердца. «Врачи оценили пользу от внедрения и адаптировались к цифровым помощникам, научились работать с ними в тандеме. Доверие к технологии растет среди врачей-рентгенологов, и это связано с выходом технологии на новый уровень, в первую очередь по возможности быстрее и точнее выявлять патологии», — отметил министр здравоохранения Андрей Карлов.

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В Свердловской области за год искусственный интеллект (ИИ) выявил 44 тысячи патологий у жителей региона после обработки рентгенологических снимков. Об этом в своем telegram-канале сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий цифровизацию. «За год искусственным интеллектом обработано более миллиона рентгенологических снимков и МРТ в Свердловской области. Благодаря этому выявлено порядка 44 тысяч патологий», — написал Ионин. По его словам, ИИ внедрен уже в 160 больницах региона. Как говорится на сайте минздрава, изучение одного исследования занимает меньше минуты, а использование этой технологии позволяет экономить врачам до 30% времени. ИИ выделяет контуры подозрительных участков и составляет протокол описания, что далее анализируют врачи. Нейросеть умеет выявлять переломы ребер, признаки туберкулеза, пневмонии, новообразований в легких и расширения тени сердца. «Врачи оценили пользу от внедрения и адаптировались к цифровым помощникам, научились работать с ними в тандеме. Доверие к технологии растет среди врачей-рентгенологов, и это связано с выходом технологии на новый уровень, в первую очередь по возможности быстрее и точнее выявлять патологии», — отметил министр здравоохранения Андрей Карлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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