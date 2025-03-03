Нейросеть выявила тысячи серьезных заболеваний у свердловчан

03 марта 2025 в 14:10 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект может выявить переломы и новообразования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области за год искусственный интеллект (ИИ) выявил 44 тысячи патологий у жителей региона после обработки рентгенологических снимков. Об этом в своем telegram-канале сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий цифровизацию. «За год искусственным интеллектом обработано более миллиона рентгенологических снимков и МРТ в Свердловской области. Благодаря этому выявлено порядка 44 тысяч патологий», — написал Ионин. По его словам, ИИ внедрен уже в 160 больницах региона. Как говорится на сайте минздрава, изучение одного исследования занимает меньше минуты, а использование этой технологии позволяет экономить врачам до 30% времени. ИИ выделяет контуры подозрительных участков и составляет протокол описания, что далее анализируют врачи. Нейросеть умеет выявлять переломы ребер, признаки туберкулеза, пневмонии, новообразований в легких и расширения тени сердца. «Врачи оценили пользу от внедрения и адаптировались к цифровым помощникам, научились работать с ними в тандеме. Доверие к технологии растет среди врачей-рентгенологов, и это связано с выходом технологии на новый уровень, в первую очередь по возможности быстрее и точнее выявлять патологии», — отметил министр здравоохранения Андрей Карлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за год искусственный интеллект (ИИ) выявил 44 тысячи патологий у жителей региона после обработки рентгенологических снимков. Об этом в своем telegram-канале сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий цифровизацию. «За год искусственным интеллектом обработано более миллиона рентгенологических снимков и МРТ в Свердловской области. Благодаря этому выявлено порядка 44 тысяч патологий», — написал Ионин. По его словам, ИИ внедрен уже в 160 больницах региона. Как говорится на сайте минздрава, изучение одного исследования занимает меньше минуты, а использование этой технологии позволяет экономить врачам до 30% времени. ИИ выделяет контуры подозрительных участков и составляет протокол описания, что далее анализируют врачи. Нейросеть умеет выявлять переломы ребер, признаки туберкулеза, пневмонии, новообразований в легких и расширения тени сердца. «Врачи оценили пользу от внедрения и адаптировались к цифровым помощникам, научились работать с ними в тандеме. Доверие к технологии растет среди врачей-рентгенологов, и это связано с выходом технологии на новый уровень, в первую очередь по возможности быстрее и точнее выявлять патологии», — отметил министр здравоохранения Андрей Карлов.