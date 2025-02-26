«Билайн» раскрыл, почему у пользователей перестал работать интернет

Оператор «Билайн» подвергся DDoS-атаке
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Сбой в «Билайне» произошел из-за DDos-атаки
Сбой в «Билайне» произошел из-за DDos-атаки Фото:

Несколько систем оператора «Билайн» перестали работать из-за DDoS-атаки (отправка большого количества запросов на веб-ресурс с целью прекратить его активность). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня ряд систем „Билайна“ подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий», — заявили в пресс-службе. Слова передает РИА Новости. 

По данным сервиса «Сбой.рф», сейчас число жалоб пользователей превысило отметку в три тысячи. Нарастание недовольств началось с 11:30 по московскому времени. Основное количество претензий на недостаточное качество интернет-соединения поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области.

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Несколько систем оператора «Билайн» перестали работать из-за DDoS-атаки (отправка большого количества запросов на веб-ресурс с целью прекратить его активность). Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Сегодня ряд систем „Билайна“ подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий», — заявили в пресс-службе. Слова передает РИА Новости.  По данным сервиса «Сбой.рф», сейчас число жалоб пользователей превысило отметку в три тысячи. Нарастание недовольств началось с 11:30 по московскому времени. Основное количество претензий на недостаточное качество интернет-соединения поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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