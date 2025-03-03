Стало хуже пенсионерке, на которую в Прикамье напали собаки

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Пострадавшая пермячка находится в больнице
Пострадавшая пермячка находится в больнице Фото:

Ухудшилось состояние 76-летней женщины, на которую напали собаки в Красновишерске Пермского края. Сейчас он оценивается как крайне тяжелое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

«Находится в больнице. Состояние оценивается как крайне тяжелое», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее пострадавшая была в тяжелом состоянии.

Собаки напали на пенсионерку 24 февраля. Они сняли ей скальп и причинили множественные укусы. Женщина была незамедлительно отправлена в больницу. По словам пермячки знакомой с пострадавшей, она сама же и кормила собак, которые на нее напали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело

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Ухудшилось состояние 76-летней женщины, на которую напали собаки в Красновишерске Пермского края. Сейчас он оценивается как крайне тяжелое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. «Находится в больнице. Состояние оценивается как крайне тяжелое», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее пострадавшая была в тяжелом состоянии. Собаки напали на пенсионерку 24 февраля. Они сняли ей скальп и причинили множественные укусы. Женщина была незамедлительно отправлена в больницу. По словам пермячки знакомой с пострадавшей, она сама же и кормила собак, которые на нее напали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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