Стало хуже пенсионерке, на которую в Прикамье напали собаки

Ухудшилось состояние 76-летней женщины, на которую напали собаки в Красновишерске Пермского края. Сейчас он оценивается как крайне тяжелое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
«Находится в больнице. Состояние оценивается как крайне тяжелое», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее пострадавшая была в тяжелом состоянии.
Собаки напали на пенсионерку 24 февраля. Они сняли ей скальп и причинили множественные укусы. Женщина была незамедлительно отправлена в больницу. По словам пермячки знакомой с пострадавшей, она сама же и кормила собак, которые на нее напали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело
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