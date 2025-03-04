Деньги за отмененный концерт Лолиты пермяки получат за 10 дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы вернуть деньги из кассы, надо написать требование
Чтобы вернуть деньги из кассы, надо написать требование Фото:

Организаторы шоу, которое отменили по их вине, должны вернуть деньги за билеты в течение 10 дней. Такое разъяснение сделало Пермской управление Роспотребнадзора на фоне отмены концерта Лолиты Милявской, а также шоу «Лебединое озеро».

«Согласно Закону о защите прав потребителей срок для возврата уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещения убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, составляет 10 дней со дня предъявления соответствующего требования потребителем. Таким образом, срок возврата денежных средств за билеты на культурно-зрелищное мероприятие, в случае его отмены составляет 10 дней со дня обращения посетителя с таким требованием», — говорится на сайте управления.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отменили концерт популярной Певицы Лолиты Милявской. До этого скандал разразился из-за отмены шоу «Лебединое озеро» с участием гимнасток Дины и Арины Авериных. 

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Организаторы шоу, которое отменили по их вине, должны вернуть деньги за билеты в течение 10 дней. Такое разъяснение сделало Пермской управление Роспотребнадзора на фоне отмены концерта Лолиты Милявской, а также шоу «Лебединое озеро». «Согласно Закону о защите прав потребителей срок для возврата уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещения убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, составляет 10 дней со дня предъявления соответствующего требования потребителем. Таким образом, срок возврата денежных средств за билеты на культурно-зрелищное мероприятие, в случае его отмены составляет 10 дней со дня обращения посетителя с таким требованием», — говорится на сайте управления. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отменили концерт популярной Певицы Лолиты Милявской. До этого скандал разразился из-за отмены шоу «Лебединое озеро» с участием гимнасток Дины и Арины Авериных. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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