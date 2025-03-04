Деньги за отмененный концерт Лолиты пермяки получат за 10 дней

Организаторы шоу, которое отменили по их вине, должны вернуть деньги за билеты в течение 10 дней. Такое разъяснение сделало Пермской управление Роспотребнадзора на фоне отмены концерта Лолиты Милявской, а также шоу «Лебединое озеро».
«Согласно Закону о защите прав потребителей срок для возврата уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещения убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, составляет 10 дней со дня предъявления соответствующего требования потребителем. Таким образом, срок возврата денежных средств за билеты на культурно-зрелищное мероприятие, в случае его отмены составляет 10 дней со дня обращения посетителя с таким требованием», — говорится на сайте управления.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отменили концерт популярной Певицы Лолиты Милявской. До этого скандал разразился из-за отмены шоу «Лебединое озеро» с участием гимнасток Дины и Арины Авериных.
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