05 февраля 2025

В Перми родители юных спортсменок пожаловались на отмену шоу гимнасток Авериных

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки недовольны, что гимнастки Аверины не стали устраивать свое шоу
Пермяки недовольны, что гимнастки Аверины не стали устраивать свое шоу Фото:

В Перми отмена шоу «Лебединое озеро» с участием гимнасток Дины и Арины Авериных вызвало возмущение горожан. Участие в шоу должны были принять юные воспитанники спортшколы, но в последний момент им сказали, что показ отменяется. Родители юных гимнасток уверяют, что детям также не платили за подготовку к шоу.

«Воспитанниц спортшколы олимпийского резерва, привлекли „в добровольно-принудительном порядке“ к участию в шоу. Но за участие в нем не платили», — пишет Properm. Издание также приводит слова мамы одной из юных гимнасток. Женщина рассказала, что ее дочь специально отпрашивалась с уроков на репетиции.

«Моя дочь отпрашивалась через день с третьего урока, уезжала на репетиции. С 12:00 до 20:00 они были голодные. Им девять лет! Девочки старались, готовились, а им без объяснения причины за неделю до выступления сказали, что ничего не будет. Дети ревели навзрыд!», — пишет Properm. Отец другой спортсменки отметил, что девочки «тренировались таким образом 2,5 месяца и никто никакой оплаты за это им не обещал». Также сетевое издание указывает, что некоторые пермяки до сих пор не могут вернуть деньги, потраченные на покупку билетов на шоу.

В минспорта Пермского края указывают, что тренеры самостоятельно составляют тренировочный план на основе федеральных стандартов и программ спортивной подготовки. При этом в ведомстве обращают внимание, что СШОР №1, воспитанников которой привлекали к тренировкам, является муниципальной.

Организаторы шоу «Лебединое озере» предупредили пермяков о том, что оно не состоится, еще в декабре. В посте, который размещен в соцсети «ВКонтакте» сказано, что горожане, купившие билеты, могут вернуть деньги в связи отменой театрализованного гимнастического представления. Пермякам также предлагали обменять купленные билеты на ледовую шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик», которое состоялось в УДС «Молот» 4 января.

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В Перми отмена шоу «Лебединое озеро» с участием гимнасток Дины и Арины Авериных вызвало возмущение горожан. Участие в шоу должны были принять юные воспитанники спортшколы, но в последний момент им сказали, что показ отменяется. Родители юных гимнасток уверяют, что детям также не платили за подготовку к шоу. «Воспитанниц спортшколы олимпийского резерва, привлекли „в добровольно-принудительном порядке“ к участию в шоу. Но за участие в нем не платили», — пишет Properm. Издание также приводит слова мамы одной из юных гимнасток. Женщина рассказала, что ее дочь специально отпрашивалась с уроков на репетиции. «Моя дочь отпрашивалась через день с третьего урока, уезжала на репетиции. С 12:00 до 20:00 они были голодные. Им девять лет! Девочки старались, готовились, а им без объяснения причины за неделю до выступления сказали, что ничего не будет. Дети ревели навзрыд!», — пишет Properm. Отец другой спортсменки отметил, что девочки «тренировались таким образом 2,5 месяца и никто никакой оплаты за это им не обещал». Также сетевое издание указывает, что некоторые пермяки до сих пор не могут вернуть деньги, потраченные на покупку билетов на шоу. В минспорта Пермского края указывают, что тренеры самостоятельно составляют тренировочный план на основе федеральных стандартов и программ спортивной подготовки. При этом в ведомстве обращают внимание, что СШОР №1, воспитанников которой привлекали к тренировкам, является муниципальной. Организаторы шоу «Лебединое озере» предупредили пермяков о том, что оно не состоится, еще в декабре. В посте, который размещен в соцсети «ВКонтакте» сказано, что горожане, купившие билеты, могут вернуть деньги в связи отменой театрализованного гимнастического представления. Пермякам также предлагали обменять купленные билеты на ледовую шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик», которое состоялось в УДС «Молот» 4 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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