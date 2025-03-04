Чей кот: В Петербурге парень попытался отсудить у бывшей девушки животное

Мировой судья в Петербурге рассмотрела необычный иск Артема Алтунина к своей бывшей девушке Валерии Ивановой о требовании забрать себе кота по кличке «Тима». Суд в удовлетворении требований отказал. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Истец просил суд об истребовании кота черного окраса с белым пятном на животе, пол мужской, возраст 7 лет, по кличке „Тима“, из чужого незаконного владения, взыскании неустойки, расходов по оплате государственной пошлины», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
Конфликт возник после того, как Артем оставил кота Валерии на время своего отъезда с 22 апреля по 1 мая 2024 года. Вернувшись, истец не смог получить животное обратно, так как Иванова отказалась его возвращать, заявив, что именно она является собственником кота. Алтунин утверждал, что животное приобреталось в период совместного проживания сторон, однако после расставания в 2022 году кот остался у него, и Иванова с этим фактом смирилась. Ответчица, в свою очередь, настаивала, что именно она оплатила покупку кота, несла расходы на его содержание и лечение, а также представила суду ветеринарный паспорт и справки, подтверждающие ее право собственности.
Судья, рассмотрев материалы дела, пояснила, что Гражданский кодекс РФ не предусматривает особых правил приобретения животных, поэтому к спору применяются общие нормы о праве собственности на имущество. Судом было установлено, что кот был приобретен в марте 2017 года в период романтических отношений сторон, при этом денежные средства за животное передала продавцу именно ответчица Иванова. Также судом были направлены запросы бывшему владельцу животного и в ветеринарные клиники, которые подтвердили, что официальным владельцем кота во всех документах значится Валерия Иванова. Документы, подтверждающие исключительное право собственности истца Алтунина на кота, суду представлены не были.
Суд пришел к выводу, что право собственности на спорного кота принадлежит ответчице Ивановой. Несмотря на то, что животное временно проживало у истца, это не изменило юридического статуса собственности. Суд указал, что временная передача животного истцом ответчику была фактически возвратом имущества собственнику, а не передачей на временное хранение.
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