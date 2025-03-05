Медведев назвал главную задачу России на СВО

Медведев: нанесение поражения врагу остается главной задачей России на СВО
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Медведев сказал, что остановка СВО будет означать конец для Зеленского
Медведев сказал, что остановка СВО будет означать конец для Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сделал заявление о текущем положении специальной военной операции (СВО). По его словам, главной задачей России остается нанесение «поражения врагу».

Он заявил, что СВО продолжается, Россия наступает, несмотря на сопротивление врага. «Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу „на земле“ сегодня остаётся нашей главной задачей», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».  

Дмитрий Медведев ранее охарактеризовал специальную военную операцию как «народную войну». А также подчеркнул важность выполнения государственных обязательств и системной поддержки участников операции и их семей.

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сделал заявление о текущем положении специальной военной операции (СВО). По его словам, главной задачей России остается нанесение «поражения врагу». Он заявил, что СВО продолжается, Россия наступает, несмотря на сопротивление врага. «Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу „на земле“ сегодня остаётся нашей главной задачей», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».   Дмитрий Медведев ранее охарактеризовал специальную военную операцию как «народную войну». А также подчеркнул важность выполнения государственных обязательств и системной поддержки участников операции и их семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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