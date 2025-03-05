Медведев назвал главную задачу России на СВО

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сделал заявление о текущем положении специальной военной операции (СВО). По его словам, главной задачей России остается нанесение «поражения врагу».
Он заявил, что СВО продолжается, Россия наступает, несмотря на сопротивление врага. «Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу „на земле“ сегодня остаётся нашей главной задачей», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».
Дмитрий Медведев ранее охарактеризовал специальную военную операцию как «народную войну». А также подчеркнул важность выполнения государственных обязательств и системной поддержки участников операции и их семей.
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