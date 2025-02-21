Медведев назвал СВО «народной войной»

Председатель партии «Единая Россия» и бывший президент России Дмитрий Медведев выразил свое мнение о текущей специальной военной операции, назвав ее «народной войной». Он также акцентировал внимание на необходимости системной поддержки участников специальной военной операции и их семей.
«Сегодня мы можем уже об этом говорить. Специальная военная операция — это народная война, народная», — сказал Медведев. Его слова приводит telegram-канал Единой России.
Он заявил о необходимости исполнить обязательства государства до конца. «Надо выстроить такую систему поддержки. Только в этом случае наше государство будет сильным», — заключил председатель ЕР.
Ранее он заявил, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было единственно верным, потому что договориться было невозможно. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.