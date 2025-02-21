Медведев назвал СВО «народной войной»

Медведев: СВО — это «народная война»
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Медведев призвал к системной поддержке участников СВО и их семей
Медведев призвал к системной поддержке участников СВО и их семей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель партии «Единая Россия» и бывший президент России Дмитрий Медведев выразил свое мнение о текущей специальной военной операции, назвав ее «народной войной». Он также акцентировал внимание на необходимости системной поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Сегодня мы можем уже об этом говорить. Специальная военная операция — это народная война, народная», — сказал Медведев. Его слова приводит telegram-канал Единой России.

Он заявил о необходимости исполнить обязательства государства до конца. «Надо выстроить такую систему поддержки. Только в этом случае наше государство будет сильным», — заключил председатель ЕР. 

Ранее он заявил, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было единственно верным, потому что договориться было невозможно. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте».

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Председатель партии «Единая Россия» и бывший президент России Дмитрий Медведев выразил свое мнение о текущей специальной военной операции, назвав ее «народной войной». Он также акцентировал внимание на необходимости системной поддержки участников специальной военной операции и их семей. «Сегодня мы можем уже об этом говорить. Специальная военная операция — это народная война, народная», — сказал Медведев. Его слова приводит telegram-канал Единой России. Он заявил о необходимости исполнить обязательства государства до конца. «Надо выстроить такую систему поддержки. Только в этом случае наше государство будет сильным», — заключил председатель ЕР.  Ранее он заявил, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было единственно верным, потому что договориться было невозможно. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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