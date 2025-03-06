Pais: большинство стран Европы не хотят в коалицию по защите Украины

Большинство европейских государств выразили свою позицию против участия в коалиции по «защите» Украины без активного присутствия Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Pais, ссылаясь на высокопоставленные источники внутри европейских правительств.
Большинство европейских наций выражают поддержку идеи не только о разведывательной помощи со стороны США, но и о прямой воздушной поддержке в конфликте на Украине. «Они считают важным, чтобы модель была надежной и действительно сдерживающей», — отмечается в материале, передает RT.
Европейские страны, включая Францию и Великобританию, уже разрабатывали планы по размещению миротворческих сил на Украине, с акцентом на воздушную и флотскую поддержку. Они предлагали США оказать воздушную поддержку со стороны американских военных, размещенных в странах Восточной Европы, в случае, если Россия откажется выполнять будущие мирные договоренности.
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