06 марта 2025

Пермский край стал регионом с самыми дешевыми букетами на 8 Марта

РИАН: в Пермском крае за год средняя стоимость букета к 8 Марта выросла на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным аналитиков, в регионе цена за букет составила 1491 рубль
По данным аналитиков, в регионе цена за букет составила 1491 рубль Фото:

Пермский край стал регионом, где обнаружена самая низкая средняя стоимость букета к 8 Марта. При этом за год цена на цветочные композиции все равно выросла на 20% и составила 1491 рубль.

«В регионах самая высокая средняя стоимость покупки цветов в Якутии — 2670 рублей (+12%). В Приморском крае средний чек букета цветов составил 2096 рублей (+17%). Меньше, чем в среднем по стране, Волгоградской области — 1504 рубля (+8%)», — говорится в исследовании РИА Новости.

В целом по России цена за год выросла на 15% до 1809 рублей. Сейчас спрос на цветы вырос на 64%, если сравнивать со средним значением в непраздничные февральские дни. Этот показатель будет расти вплоть до восьмого числа, когда наступит пик продаж.

Ранее URA.RU сообщало, что самым желанным подарком на 8 Марта у жительниц Перми оказалось путешествие. Об этом заявили 24% участниц опроса SuperJob. Еще 14% респонденток назвали деньги в качестве лучшего подарка.

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Пермский край стал регионом, где обнаружена самая низкая средняя стоимость букета к 8 Марта. При этом за год цена на цветочные композиции все равно выросла на 20% и составила 1491 рубль. «В регионах самая высокая средняя стоимость покупки цветов в Якутии — 2670 рублей (+12%). В Приморском крае средний чек букета цветов составил 2096 рублей (+17%). Меньше, чем в среднем по стране, Волгоградской области — 1504 рубля (+8%)», — говорится в исследовании РИА Новости. В целом по России цена за год выросла на 15% до 1809 рублей. Сейчас спрос на цветы вырос на 64%, если сравнивать со средним значением в непраздничные февральские дни. Этот показатель будет расти вплоть до восьмого числа, когда наступит пик продаж. Ранее URA.RU сообщало, что самым желанным подарком на 8 Марта у жительниц Перми оказалось путешествие. Об этом заявили 24% участниц опроса SuperJob. Еще 14% респонденток назвали деньги в качестве лучшего подарка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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