В преддверии женского праздника глава Челябинской области Алексей Текслер и Герой России Александр Пузанов посетили швейное производство общественной организации «Шьем нашим». Они лично поблагодарили женщин, которые своим трудом оказывают помощь участникам СВО, отправляя одежду, масксети и носилки за ленту. Губернатор отметил, что вместе с необходимым рукодельницы дарят бойцам добро и поддержку, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Хочу выразить вам глубокую благодарность за вашу работу. Я уже говорил о ваших золотых руках, но еще важнее — ваше большое и доброе сердце. Вы создаете не просто одежду, маскировочные сети и носилки — вы дарите добро в чистом виде. Сейчас появляются филиалы „Шьем нашим“ в разных городах, это говорит о том, что эта работа востребована и нужна. Вы делаете очень важное дело, приближаете победу и спасаете жизни наших защитников» — отметил Текслер.
С 2022 года «Шьем нашим» передали на фронт более 32 тысяч предметов, включая одежду и маскировочные сети. Также ежемесячно они отправляют около четырех тонн гумпомощи. Ранее Текслер уже оказывал поддержку сообществу. Благодаря губернатору был отремонтирован швейный цех и приобретено оборудование. Кроме того, были выделены помещение и средства для мастерской в Копейске.
К поздравлениям Алексей Текслера присоединился Герой России Александр Пузанов, выразив признательность от бойцов. В конце встречи Текслер пригласил Пузанова на празднование Дня Победы в Челябинске.
«Ребята благодарны за вашу поддержку и помощь. Вместе мы делаем общее дело, благодаря вашим усилиям мы идем в верном направлении к нашей Победе», — сказал Пузанов.
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