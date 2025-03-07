Челябинский губернатор и Герой РФ поздравили сообщество «Шьем нашим» с 8 марта. Фото

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Текслер отметил труды женщин, отправляющих гумпомощь на фронт
Текслер отметил труды женщин, отправляющих гумпомощь на фронт Фото:

В преддверии женского праздника глава Челябинской области Алексей Текслер и Герой России Александр Пузанов посетили швейное производство общественной организации «Шьем нашим». Они лично поблагодарили женщин, которые своим трудом оказывают помощь участникам СВО, отправляя одежду, масксети и носилки за ленту. Губернатор отметил, что вместе с необходимым рукодельницы дарят бойцам добро и поддержку, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Хочу выразить вам глубокую благодарность за вашу работу. Я уже говорил о ваших золотых руках, но еще важнее — ваше большое и доброе сердце. Вы создаете не просто одежду, маскировочные сети и носилки — вы дарите добро в чистом виде. Сейчас появляются филиалы „Шьем нашим“ в разных городах, это говорит о том, что эта работа востребована и нужна. Вы делаете очень важное дело, приближаете победу и спасаете жизни наших защитников» — отметил Текслер.

С 2022 года «Шьем нашим» передали на фронт более 32 тысяч предметов, включая одежду и маскировочные сети. Также ежемесячно они отправляют около четырех тонн гумпомощи. Ранее Текслер уже оказывал поддержку сообществу. Благодаря губернатору был отремонтирован швейный цех и приобретено оборудование. Кроме того, были выделены помещение и средства для мастерской в Копейске.

К поздравлениям Алексей Текслера присоединился Герой России Александр Пузанов, выразив признательность от бойцов. В конце встречи Текслер пригласил Пузанова на празднование Дня Победы в Челябинске.

«Ребята благодарны за вашу поддержку и помощь. Вместе мы делаем общее дело, благодаря вашим усилиям мы идем в верном направлении к нашей Победе», — сказал Пузанов.

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В преддверии женского праздника глава Челябинской области Алексей Текслер и Герой России Александр Пузанов посетили швейное производство общественной организации «Шьем нашим». Они лично поблагодарили женщин, которые своим трудом оказывают помощь участникам СВО, отправляя одежду, масксети и носилки за ленту. Губернатор отметил, что вместе с необходимым рукодельницы дарят бойцам добро и поддержку, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Хочу выразить вам глубокую благодарность за вашу работу. Я уже говорил о ваших золотых руках, но еще важнее — ваше большое и доброе сердце. Вы создаете не просто одежду, маскировочные сети и носилки — вы дарите добро в чистом виде. Сейчас появляются филиалы „Шьем нашим“ в разных городах, это говорит о том, что эта работа востребована и нужна. Вы делаете очень важное дело, приближаете победу и спасаете жизни наших защитников» — отметил Текслер. С 2022 года «Шьем нашим» передали на фронт более 32 тысяч предметов, включая одежду и маскировочные сети. Также ежемесячно они отправляют около четырех тонн гумпомощи. Ранее Текслер уже оказывал поддержку сообществу. Благодаря губернатору был отремонтирован швейный цех и приобретено оборудование. Кроме того, были выделены помещение и средства для мастерской в Копейске. К поздравлениям Алексей Текслера присоединился Герой России Александр Пузанов, выразив признательность от бойцов. В конце встречи Текслер пригласил Пузанова на празднование Дня Победы в Челябинске. «Ребята благодарны за вашу поддержку и помощь. Вместе мы делаем общее дело, благодаря вашим усилиям мы идем в верном направлении к нашей Победе», — сказал Пузанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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