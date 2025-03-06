06 марта 2025

Власти ХМАО проиндексировали выплаты на похороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер пособий вырос на 9,5%
Размер пособий вырос на 9,5% Фото:

Власти Югры проиндексировали выплаты социального пособия на похороны. Соответствующий документ размещен на сайте правительства региона.

«Увеличить размеры социального пособия на погребение и возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению на индекс 1,095», — говорится в документе. Размер пособий будет составлять от восьми до 12,5 тысяч рублей.

Ранее агентство писало, что жителям ХМАО повысили пенсии. С января выплаты нерабочим югорчанам составят порядка 33,4 тысяч рублей.

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Власти Югры проиндексировали выплаты социального пособия на похороны. Соответствующий документ размещен на сайте правительства региона. «Увеличить размеры социального пособия на погребение и возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению на индекс 1,095», — говорится в документе. Размер пособий будет составлять от восьми до 12,5 тысяч рублей. Ранее агентство писало, что жителям ХМАО повысили пенсии. С января выплаты нерабочим югорчанам составят порядка 33,4 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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