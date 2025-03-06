Власти ХМАО проиндексировали выплаты на похороны

Размер пособий вырос на 9,5%
Власти Югры проиндексировали выплаты социального пособия на похороны. Соответствующий документ размещен на сайте правительства региона.
«Увеличить размеры социального пособия на погребение и возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению на индекс 1,095», — говорится в документе. Размер пособий будет составлять от восьми до 12,5 тысяч рублей.
Ранее агентство писало, что жителям ХМАО повысили пенсии. С января выплаты нерабочим югорчанам составят порядка 33,4 тысяч рублей.
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