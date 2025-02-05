05 февраля 2025

Жителям ХМАО повысили пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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После индексация пенсия по старости составляет около 33,4 тысяч рублей
После индексация пенсия по старости составляет около 33,4 тысяч рублей Фото:

В ХМАО неработающим пенсионерам повысили страховые выплаты по старости на 2,2 тысячи рублей. Об этом в прямом эфире РИЦ «Югра» сообщила заместитель управляющего отделения социального фонда по ХМАО Ольга Галюк.

«С января увеличены страховые пенсии неработающих югорчан на 7,3%. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости повышен на 2,2 тысяч рублей и составил около 33,4 тысяч рублей», — прокомментировала Галюк. Также повышены страховые пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца в семье.

Вместе с тем в конце января пенсии дополнительно проиндексировали на 2,2%. «С февраля пенсионеры получат новый размер пенсии, в которую войдет доплата за январь», — пояснила заместитель управляющего окружного соцфонда.

Ранее URA.RU сообщало о других мерах поддержках, которые начали действовать в ХМАО с 1 января. Среди них — выплата в 100 тысяч рублей бойцам СВО за каждую полученную награду, входящую в государственную наградную систему России.

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В ХМАО неработающим пенсионерам повысили страховые выплаты по старости на 2,2 тысячи рублей. Об этом в прямом эфире РИЦ «Югра» сообщила заместитель управляющего отделения социального фонда по ХМАО Ольга Галюк. «С января увеличены страховые пенсии неработающих югорчан на 7,3%. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости повышен на 2,2 тысяч рублей и составил около 33,4 тысяч рублей», — прокомментировала Галюк. Также повышены страховые пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца в семье. Вместе с тем в конце января пенсии дополнительно проиндексировали на 2,2%. «С февраля пенсионеры получат новый размер пенсии, в которую войдет доплата за январь», — пояснила заместитель управляющего окружного соцфонда. Ранее URA.RU сообщало о других мерах поддержках, которые начали действовать в ХМАО с 1 января. Среди них — выплата в 100 тысяч рублей бойцам СВО за каждую полученную награду, входящую в государственную наградную систему России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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