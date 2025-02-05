Жителям ХМАО повысили пенсии

В ХМАО неработающим пенсионерам повысили страховые выплаты по старости на 2,2 тысячи рублей. Об этом в прямом эфире РИЦ «Югра» сообщила заместитель управляющего отделения социального фонда по ХМАО Ольга Галюк.
«С января увеличены страховые пенсии неработающих югорчан на 7,3%. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости повышен на 2,2 тысяч рублей и составил около 33,4 тысяч рублей», — прокомментировала Галюк. Также повышены страховые пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца в семье.
Вместе с тем в конце января пенсии дополнительно проиндексировали на 2,2%. «С февраля пенсионеры получат новый размер пенсии, в которую войдет доплата за январь», — пояснила заместитель управляющего окружного соцфонда.
Ранее URA.RU сообщало о других мерах поддержках, которые начали действовать в ХМАО с 1 января. Среди них — выплата в 100 тысяч рублей бойцам СВО за каждую полученную награду, входящую в государственную наградную систему России.
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