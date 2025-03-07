В Пермском крае рабочего убило упавшей трубой

В Прикамье в Чернушинском управлении по ремонту скважин филиала ООО «АРГОС» погиб помощник бурильщика. Несчастный случай произошел 7 марта. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Пермском крае.
«Утром 7 марта помощник бурильщика капитального ремонта скважин, 2001 года рождения, находясь на скважине Винниковского месторождения, получил травму головы, несовместимую с жизнью. Травма наступила в результате падения насосно-компрессорной трубы», — сообщает ведомство.
В настоящее время формируется комиссия по расследованию смерти рабочего. Будут проведены опросы сотрудников и работодателя.
Ранее URA.RU сообщало, что госинспекция труда Прикамья проверила ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат». Проверкой были установлены нарушения в части оформления трудовых отношений, начисления заработной платы и охраны труда.
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