В Пермском крае рабочего убило упавшей трубой

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Несчастный случай произошел на нефтяном месторождении
Несчастный случай произошел на нефтяном месторождении Фото:

В Прикамье в Чернушинском управлении по ремонту скважин филиала ООО «АРГОС» погиб помощник бурильщика. Несчастный случай произошел 7 марта. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Пермском крае.

«Утром 7 марта помощник бурильщика капитального ремонта скважин, 2001 года рождения, находясь на скважине Винниковского месторождения, получил травму головы, несовместимую с жизнью. Травма наступила в результате падения насосно-компрессорной трубы», — сообщает ведомство.

В настоящее время формируется комиссия по расследованию смерти рабочего. Будут проведены опросы сотрудников и работодателя.

Ранее URA.RU сообщало, что госинспекция труда Прикамья проверила ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат». Проверкой были установлены нарушения в части оформления трудовых отношений, начисления заработной платы и охраны труда.

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В Прикамье в Чернушинском управлении по ремонту скважин филиала ООО «АРГОС» погиб помощник бурильщика. Несчастный случай произошел 7 марта. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Пермском крае. «Утром 7 марта помощник бурильщика капитального ремонта скважин, 2001 года рождения, находясь на скважине Винниковского месторождения, получил травму головы, несовместимую с жизнью. Травма наступила в результате падения насосно-компрессорной трубы», — сообщает ведомство. В настоящее время формируется комиссия по расследованию смерти рабочего. Будут проведены опросы сотрудников и работодателя. Ранее URA.RU сообщало, что госинспекция труда Прикамья проверила ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат». Проверкой были установлены нарушения в части оформления трудовых отношений, начисления заработной платы и охраны труда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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