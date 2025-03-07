Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех жительниц Прикамья с Международным женским днем. Видео с поздравлением опубликовано в официальном telegram-канале Махонина.
«Вы покоряете профессиональные вершины и развиваете наш регион. Сильные и мудрые, красивые и нежные, решительные и искренние. Спасибо, что делаете каждый наш день лучше. Будьте счастливы и любимы. С праздником, наши дорогие!», — поздравил глава региона.
Ранее URA.RU рассказывало, что водители поздравили женщин с 8 марта «бесконечной восьмеркой». Необычный флешмоб устроили водители компании «Ростелеком». Они выстроили свои авто в восьмерку, а двигаясь образовали знак бесконечности.
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