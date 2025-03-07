07 марта 2025

Губернатор Махонин поздравил пермячек с 8 марта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава региона поздравил всех жительниц Пермского края с 8 марта
Глава региона поздравил всех жительниц Пермского края с 8 марта Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех жительниц Прикамья с Международным женским днем. Видео с поздравлением опубликовано в официальном telegram-канале Махонина.

«Вы покоряете профессиональные вершины и развиваете наш регион. Сильные и мудрые, красивые и нежные, решительные и искренние. Спасибо, что делаете каждый наш день лучше. Будьте счастливы и любимы. С праздником, наши дорогие!», — поздравил глава региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что водители поздравили женщин с 8 марта «бесконечной восьмеркой». Необычный флешмоб устроили водители компании «Ростелеком». Они выстроили свои авто в восьмерку, а двигаясь образовали знак бесконечности.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех жительниц Прикамья с Международным женским днем. Видео с поздравлением опубликовано в официальном telegram-канале Махонина. «Вы покоряете профессиональные вершины и развиваете наш регион. Сильные и мудрые, красивые и нежные, решительные и искренние. Спасибо, что делаете каждый наш день лучше. Будьте счастливы и любимы. С праздником, наши дорогие!», — поздравил глава региона. Ранее URA.RU рассказывало, что водители поздравили женщин с 8 марта «бесконечной восьмеркой». Необычный флешмоб устроили водители компании «Ростелеком». Они выстроили свои авто в восьмерку, а двигаясь образовали знак бесконечности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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