Казахстанская полиция нашла десятки схронов с оружием времен январских беспорядков

В ходе трехдневной операции в Казахстане правоохранители обнаружили более 30 схронов с оружием и боеприпасами, включая похищенные во время январских беспорядков 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.
«За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий», — сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Казахстана Канат Нурмагамбетов. Его слова передает пресс-служба министерства на сайте ведомства.
В рамках операции также было выявлено более 120 фактов незаконного хранения оружия. В результате проведенных мероприятий к административной ответственности привлечено 200 человек, что подчеркивает масштабы и эффективность проведенных правоохранительными органами операций.
Согласно официальной информации Министерства внутренних дел Казахстана, за период с начала 2022 года было конфисковано 7877 единиц разнообразного оружия, включая 816 гранат и более 110 тысяч различных боеприпасов. В 2024 году из нелегального оборота было изъято свыше двух тысяч единиц оружия, среди которых 1764 единицы огнестрельного и 274 единицы травматического оружия. Кроме того, было конфисковано 87 гранат и свыше 19 тысяч боеприпасов различного калибра.
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