С семьи вице-спикера челябинского ЗСО Карликанова взыскали полмиллиарда рублей

С семьи вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова арбитражный суд взыскал свыше 490 млн рублей. Как следует из материалов дела, взыскание обратили на долю в «Региональной горной компании» Карликанова-старшего.
«Взыскать солидарно с Юрия Карликанова, Юлии Александровой, ООО „Капиталинвестстрой“ в пользу Николая Никольского денежные средства в размере 490,117 млн рублей. Обратить взыскание на долю в уставном капитале ООО „Региональная горная компания“ („РГК“) в размере 100%, принадлежащую ООО „Капиталинвестстрой“», — отмечено в решении суда.
Фирма «Капиталинвестстрой» полностью контролируется Карликановым. Предприятие владеет «РГК» с выручкой, согласно СБИС, почти 292 млн рублей. Суд тянется с июля 2023 года, когда истец потребовал взыскать солидарно с отца и дочери Карликановых стоимость векселя в размере 250 млн рублей. Обратить взыскание инициатор спора просил на долю в бизнесе и комплекс зданий другой фирмы ответчиков «Нерудпром» общей площадью 6,137 тысячи квадратных метров с правами аренды на участок размером в 15,642 тысячи квадратов. Недвижимость располагается в Советском районе Челябинска. В последующем Никольский от претензий на здания с землей отказался.
Вексель был выдан офшором Interrocks Ventures Limited, чье представительство в Челябинске возглавляла Александрова, в рамках сделки о выкупе у другой компании Карликановых «Регионснабсбыт» (затем это «Челябоблснабсбыт») здания «Челябинск-Сити». Стоимость имущество оценили в 1,043 млрд рублей. Активы выкупались на средства кредита «Альфа-банка» в сумме 800 млн рублей и векселя номиналом 250 млн рублей. Кредит предоставлялся под поручительство Карликанова и залог бизнес-центра. Как утверждают кредиторы, впоследствии вексель вернулся тому же офшору. В декабре 2014 года «Регионснабсбыт» был признан банкротом.
Никольский стал правопреемником компании «Южуралтранс», которой задолжал «Регионснабсбыт». В марте 2019 года фирма потребовала в суде признать недействительными три сделки по продаже «Челябинск-Сити», лишившие кредиторов прав на взыскание задолженности. Другим источником средств, по мнению конкурсного управляющего «Регионснабсбыта» Валерия Стародумова, должна была стать семья Карликановых. Руководитель обратился в суд с заявлением о привлечении Карликанова-старшего, его сына Дениса и аффилированных с ними лиц к субсидиарной ответственности. Общая сумма обязательств достигла порядка 500 млн рублей. В феврале 2021 года арбитраж установил аффилированность участников сделок между фирмами семьи вице-спикера, однако во взыскании отказал из-за пропущенного срока исковой давности.
Компания Interrocks Ventures Limited в настоящий момент ликвидирована, предъявить требования об обращении взыскания на выданный ею вексель невозможно. Однако суд согласился с требованиями кредитора и нашел возможным удовлетворить их за счет другого бизнеса Карликановых.
При подготовке материала URA.RU направило ответчикам запросы. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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