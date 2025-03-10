Что известно об умершем замглавы свердловского минздрава

В ОКБ № 1 скончался первый замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. Его госпитализировали еще в конце января. В звене руководства минздрава он был дважды, возвращался туда после громкого скандала. URA.RU рассказывает биографию уважаемого в медицинских кругах чиновника.
Карьера
В 1985-м Турков окончил мединститут в Кемерове. Прошел путь от врача-анестезиолога до заведующего лабораторией гипотермии и искусственного кровообращения. В 1992 году приехал в Екатеринбург и стал работать врачом-анестезиологом в ОКБ № 1. С 1998 по 2008 год он был замглавврача по хирургии, а затем его назначили на должность замминистра. Турков был заслуженным врачом РФ, имел нагрудный знак «Отличник здравоохранения».
Уход из-за скандала…
Пост в региональном правительстве Турков потерял в 2018 году — в период работы экс-министра Андрея Цветкова. Он написал заявление об отставке по собственному желанию на фоне скандала: врачи ГКБ № 23 отказались выйти на улицу помочь женщине, и она умерла.
Место Туркова тогда заняла Ирена Базите, которая позже стала главврачом в областной спецбольнице медреабилитации «Липовка». Сам же Турков после отставки стал заместителем гендиректора частной клиники «Здоровье 365», а затем перешел на работу в СОКБ №1.
…и возвращение
После отставки из правительства Турков работал замглавврача. А в 2020-м, только став министром, Андрей Карлов сразу Туркова вернул. В период работы в министерстве Турков работал и при других главах — Владимире Климове, Аркадии Белявском и Игоре Трофимове.
Болезнь
В январе 2025-го Турков попал в реанимацию в тяжелом состоянии. В последнее время врачи, по одной из версий, готовили его к пересадке печени.
«С глубокой скорбью мы восприняли известие о кончине нашего коллеги и соратника. Это невосполнимая утрата для всей системы здравоохранения Свердловской области. <...> Под его руководством были реализованы важнейшие проекты по модернизации медицинских учреждений области. Его отличали исключительная работоспособность, принципиальность и преданность своему делу», — сказал министр Карлов после смерти Туркова.
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