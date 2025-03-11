Российские военные раскрыли секреты операции «Труба» в Судже

Военнослужащие ВС РФ рассказали о том, как и зачем выполняли операцию «Труба» в Курской области. Им пришлось идти 16 километров вприсядку по полной темноте, чтобы ускорить выдворение противника из Курской области.
«В тишине полной, ни телефонов, ни света, ни звука, полная изоляция. Потом началась выгрузка малыми группами и занятие ранее обговоренных позиций», — рассказал военный ВС РФ с позывным Колосс. Он отметил, что группе пришлось идти неделю 16 километров по трубе.
«Было изнуряюще, трудно. Но прошли, все нормально. Неожиданно выпрыгнули, как черти из табакерки — черные, грязные, уставшие, но все равно шли напролом», — отметил военнослужащий с позывным Маугли. Боец с позывным Медведь добавил, что к данной операции отряд не готовился, потому что российские военнослужащие всегда готовы к выполнению любой задачи. Именно поэтому они шли, согнувшись, и терпели, зная свою цель.
И, в итоге, главная задача была выполнена успешно — появиться там, где противник этого не ожидал. ВСУ бежали, а российские военные закрепились на хуторе Кубаткин, где соединились с другими группами ВС РФ.
Операция была нацелена на ускорение выдворения противника с территории Курской области. В ней участвовали штурмовики из группы «Аида» спецназа «Ахмат», добровольческие бригады «Ветераны» и «Восток», а также военнослужащие 11 десантно-штурмовой бригады, 11 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, 30 полка 72 мотострелковой дивизии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.