10 марта 2025

В Перми назвали лучшие вакансии марта с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц

SuperJob: Стоматологам и бурильщикам в Перми готовы платить от 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата стоматолога-терапевта начинается от 150 тысяч рублей
Зарплата стоматолога-терапевта начинается от 150 тысяч рублей Фото:

Пермские работодатели готовы в марте предложить зарплату от 150 тысяч рублей в месяц стоматологу-терапевту и машинисту бурильной установки. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

«В Перми в марте больше всего готовы платить стоматологу-терапевту и машинисту бурильной установки. Уровень зарплаты соискателей этих профессий начинается от 150 тысяч рублей», — указано в исследовании.

На третьем месте — вакансии на позицию электрогазосварщика с зарплатой от 110 тысяч рублей. Далее идут вакансии инженера-конструктора и техника по подключению абонентов. Соискателям предлагается зарплата от 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, какие профессии будут самыми востребованными в Пермском крае в ближайшее десятилетие. Самыми нужными специалистами стали продавцы и строители.

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Пермские работодатели готовы в марте предложить зарплату от 150 тысяч рублей в месяц стоматологу-терапевту и машинисту бурильной установки. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob. «В Перми в марте больше всего готовы платить стоматологу-терапевту и машинисту бурильной установки. Уровень зарплаты соискателей этих профессий начинается от 150 тысяч рублей», — указано в исследовании. На третьем месте — вакансии на позицию электрогазосварщика с зарплатой от 110 тысяч рублей. Далее идут вакансии инженера-конструктора и техника по подключению абонентов. Соискателям предлагается зарплата от 100 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, какие профессии будут самыми востребованными в Пермском крае в ближайшее десятилетие. Самыми нужными специалистами стали продавцы и строители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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