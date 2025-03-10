В Перми назвали лучшие вакансии марта с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц

Пермские работодатели готовы в марте предложить зарплату от 150 тысяч рублей в месяц стоматологу-терапевту и машинисту бурильной установки. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.
«В Перми в марте больше всего готовы платить стоматологу-терапевту и машинисту бурильной установки. Уровень зарплаты соискателей этих профессий начинается от 150 тысяч рублей», — указано в исследовании.
На третьем месте — вакансии на позицию электрогазосварщика с зарплатой от 110 тысяч рублей. Далее идут вакансии инженера-конструктора и техника по подключению абонентов. Соискателям предлагается зарплата от 100 тысяч рублей в месяц.
Ранее URA.RU сообщало, какие профессии будут самыми востребованными в Пермском крае в ближайшее десятилетие. Самыми нужными специалистами стали продавцы и строители.
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